El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, Abilio Martínez, firmaron ayer en O Cebreiro (Lugo), el protocolo para la celebración, en 2024, de la XXVII edición de las Edades del Hombre, que por primera vez será compartida entre Castilla y León y Galicia. Las sedes elegidas son Santiago de Compostela y Villafranca del Bierzo.

Fernández Mañueco invitó, durante la firma del protocolo, a seguir "tendiendo puentes" entre ambas comunidades para impulsar iniciativas culturales como ésta. "Demostrar que los puentes son siempre mucho más útiles que los muros", afirmó. El presidente se mostró convencido de que esta edición de la muestra será "un extraordinario foco de atención para Villafranca del Bierzo y un apoyo para Santiago", la "pequeña Compostela", que albergará las piezas en la Iglesia de Santiago, donde se encuentra la Puerta del Perdón, único lugar, además de Santiago, donde se puede conseguir el Jubileo, y la Colegiata de Santa María. "Será un poderoso foco de dinamización cultural, social y turística para todo el entorno", precisó.

En cuanto a la elección de Galicia como lugar para compartir sede, el presidente de Castilla y León recordó los fuertes vínculos que unen a ambas comunidades.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, agradeció la oportunidad de poder compartir esta muestra. "No se me ocurre mejor principio que la firma de este protocolo en O Cebreiro, donde mucha gente inicia el Camino". Rueda también dijo que ambas comunidades tienen intereses comunes. "Una tierra hermana. Intereses muy terrenales y urgentes, como las comunicaciones o la reivindicación de la igualdad con todos los territorios de España". "Lo mejor para que no haya muros es unir proyectos culturales como Las Edades del Hombre".

Desde la Fundación Las Edades del Hombre, su presidente, Abilio Martínez, repasó lo que ha supuesto los 35 años de historia de Las Edades. “Hacer que nuestro patrimonio sea una fuente de riqueza, dinamizar y dotar de recursos a un territorio demográficamente complicado".