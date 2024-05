Más de la mitad de los ciudadanos de Castilla y León admite no estar concienciado con los problemas de las personas con movilidad reducida

Con un escaso 3.95 sobre 10, el 55 por ciento de los castellanoleoneses suspende en concienciación con los problemas de los más de 113.500 personas con movilidad reducida que residen en Castilla y León, de acuerdo con el informe 'La Voz de la Accesibilidad' elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios con el objetivo de ofrecer una nueva perspectiva de la situación y la visibilidad de este colectivo.

En este sentido, el estudio también se focaliza en conocer cómo las personas con movilidad reducida son percibidas por la sociedad, una percepción en la que los medios juegan un importante papel.

Sin embargo, la investigación desvela que para el 82 por ciento de los castellanoleoneses, los medios de comunicación y las redes sociales no prestan suficiente atención a los problemas de las personas con movilidad reducida y, yendo más allá, que las películas y series no las representan adecuadamente, reproduciendo estereotipos que no contribuyen a normalizar la situación.

"En un mundo donde los medios de comunicación, las redes sociales y el cine juegan roles cruciales en la formación de opiniones y actitudes, es fundamental que las personas con movilidad reducida tengan voz para dar a conocer sus necesidades y sentar los cimientos de actitudes y políticas que contribuyan a su plena inclusión", afirma Laura López Demarbre, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios.

En relación con este punto, un 67% de los castellanoleoneses recuerda haber visto a personas con movilidad reducida en los medios de comunicación, un 53% en las películas y solo un 32% en las redes sociales, y la mayoría (53%) considera que su presencia es esporádica.

De acuerdo con 'La Voz de la Accesibilidad', los deportes adaptados (65%) y el ejemplo de superación (62%) son los principales motivos de su proyección pública.

En cuanto a su presencia en el cine, un 88% de los castellanoleoneses se muestra crítico y afirma que las personas con movilidad reducida nos están representadas de la forma adecuada lo que, para un 75%, no ha contribuido a normalizar su situación.