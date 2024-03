Vecinos del Tera y la Carballeda se movilizan en Vega contra una planta de biometano

Esta mañana vecinos de las comarcas del Tera y Caballeda se han unido a la movilización convocada ante el Ayuntamiento de Vega de Tera contra la instalación de una planta de biometano en la zona El Ramajal, una finca de monte público de 27 hectáreas, ubicada a kilómetro y medio del casco urbano según la alcaldesa y "en unos terrenos cercanos a las poblaciones de Vega, Junquera y Villar de Farfón", según explican los vecinos. Se trata de un proyecto de la compañía Capwatt, según indican, que el pasado martes se acercó a la localidad de Vega de Tera para explicar junto con el Equipo de Gobierno las pretensiones de esta iniciativa que, en principio, cuenta con el apoyo municipal.

Aún no hay nada firmado, asegura la alcaldesa, Tamara Fuentes, quien señala que se estudia la viabilidad de la iniciativa y "siempre con el fin de ofrecer beneficios para el pueblo".

Movilización contra la planta de biometano esta mañana en Vega de Tera. / E. P.

La movilización ha estado respaldada por decenas de personas que al grito de “Planta de biogás, en el Tera no estarás” o “Ea ea ea, el Tera se mosquea” se concentraron delante del Ayuntamiento de Vega de Tera para expresar su indignación y rechazo al proyecto.

Críticas al proyecto

En un comunicado explican los vecinos que en el encuentro del pasado martes "se informó de que se calcula en unos escasos 5 o 6 empleos directos, pero no ofreció detalles sobre el riesgo para la salud y el impacto en la biodiversidad de la zona que acarrea convivir con una planta de estas características".

Movilización en Vega de Tera contra la planta de biometano. / E. P.

Las críticas son directas al Ayuntamiento a quien acusan de "falta de transparencia del Ayuntamiento. Un motivo de absoluta indignación para unas poblaciones pequeñas en las que todo el mundo se conoce", explican. Señalan que el equipo de Gobierno "sigue sin compartir, ni con los vecinos ni con la oposición, la contrapartida económica asociada a la construcción de la planta y no es capaz de explicar convincentemente en qué consisten los supuestos beneficios que este proyecto traerá a la zona. Tampoco hasta la fecha se ha compartido el estado en el que se encuentran las negociaciones con la compañía lusa y ante las peticiones vecinales de abrir a consulta pública, solo se han recibido negativas".

Temen también los vecinos ,"que esto solo sea el principio para convertir la zona en un destino para macrogranjas". Consideran los vecinos que están en contra de este proyecto que "el problema radica en que este tipo de industrias, por una cuestión de rentabilidad, tan solo recogen purines y basuras en un entorno de máximo 40 kilómetros, lo que significa que para rentabilizar la planta de biogás proyectada habrá que construir muchas más granjas y macrogranjas que actualmente no existen. Con todos los problemas que implican estas industrias ganaderas".

Critican también el tránsito de cuarenta camiones diarios por los pueblos de la zona y los "olores que eso pueda provocar".

Fijación de población y actividad económica

Por su parte, la alcaldesa lamenta el malestar vecinal y lo atribuye al "desconocmiento". En este sentido recuerda que ha tenido una reunión informativa para explicar en qué consiste el proyecto y se han respondido, asegura, todas las preguntas que realizaron.

En cuanto a la falta de transparencia indica que "los contratos son públicos, no hay nada que esconder y hasta el momento no hay nada firmado, y tendremos que estudiar a qué precio se puede alquilar el terreno. Es un proyecto que nos han puesto sobre la mesa y que es una inversión que es buena para la zona. No podemos hablar de cifras económicas concretas porque no las sabemos, es algo que está en estudio".

Añade también que "llevamos 60 años viendo un descenso brutal en pérdida de población en esta provincia, viendo como nuestros habitantes tienen que irse de esta provincia por falta de oportunidades y empleo, es el único proyecto de esta envergadura presentado en esta zona y esta corporación no quiere perder la oportunidad de, al menos intentar, generar puestos de trabajo para asentar población, además de la inyección económica que va a suponer para este Ayuntamiento".

Para la alcaldesa "no son sólo 5 o 6 puestos de trabajo, son 5 o 6 familias que se quedan en la zona, además de todas la actividad económica que se genera por el empleo indirecto asociado a esta actividad, en bares o restaurantes en la zona". Aunque no hay nada cerrado sí tiene intención de seguir adelante porque dice que "hay que tener argumentos sólidos para aceptar o rechazar este proyecto. Cuando hablan de contaminación, lo cierto es que no va a salir adelante si no cuenta con las licencias medioambientales que tiene que aprobar la Junta. Y en cuanto al gasto de agua, que es otra de las críticas, lo cierto es que se estima un gasto anual de 450 metros cúbicos".