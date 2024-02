El sector primario de la comarca de Benavente clama por "la España abandoná"

Tres cortes de la autovía A-6 en Paradores de Castrogonzalo, retenciones kilométricas y centenares de vehículos y personas afectadas por los bloqueos del tráfico entre las ocho de la mañana y la caída de la noche.

El sector primario de la comarca de Benavente hizo sentir ayer de esta forma su protesta contra los tratados de libre comercio, los precios de los productos agrarios, la Agenda 2030, la Política Agraria Común, y otras variopintas reivindicaciones, incluyendo los beneficios que las eléctricas obtienen del agua "mientras el campo se seca".

"No somos la España vacía. Somos las España abandoná", rezaba a modo de resumen de la protesta una sábana pintada colgada de un remolque.

El primer corte de la A-6 se produjo a las ocho de la mañana. / J. A. G.

Medio centenar de agricultores y ganaderos iniciaron la protesta al amanecer cortando el tráfico de la autovía. Al mediodía eran varios centenares.

Los tres cortes se sucedieron de forma pacífica, sin altercados, y cuando los bloqueos se levantaron, camioneros y conductores de turismos pitaron a los manifestantes en señal de aprobación y de respaldo. Esta ha sido la tónica habitual en los bloqueos previos que desembocaron en la jornada de ayer.

Un matrimonio se dirige con su tractor hacia la zona de la concentración. / J. A. G.

Los manifestantes pactaron en todo momento con la Guardia Civil las interrupciones del tráfico, para los que no habían solicitado autorización. Dejaron pasar ambulancias; a médicos que tenían que incorporarse a su puesto de trabajo.

También a personas de edad avanzada que sufrieron mareos repentinos. Fue el caso de una mujer de 90 años. Sus familiares explicaron lo que la ocurría a los manifestantes.

«Nuestra ruina hoy, vuestra hambre mañana», una de las pancartas de la protesta. / J. A. G.

En el otro lado de la balanza también se registraron caso de mayores que telefonearon a la Guardia Civil quejándose de la situación tras varias horas atrapados. También alzaron la voz algunas personas que tenían consultas programadas y que iban a perder tras esperar seis meses a ser citados por el especialista.

"Tú imagínate que has esperado seis meses y no llegas", defendía un joven tratando de que le franquearan el paso. "¡Qué no! ¡Hay que madrugar antes!", le replicaron algunos agricultores mientras otros exigían un justificante. La protesta, con todo, se desarrolló con absoluta normalidad.

Un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolando la zona de la autovía donde se produjeron los tres bloqueos del tráfico. / J. A. G.

Los cortes se produjeron entre las ocho y las nueve y media de la mañana. Se reanudaron a las once y se prolongaron hasta las tres de la tarde. Muchos agricultores fueron a comer.

Otros improvisaron una parrilla y compraron carne a escote sin abandonar la zona. A las cuatro y media volvieron a irrumpir en los carriles de la autovía, que bloquearon hasta caer la noche.

Grupos de agricultores y ganaderos ocupando los carriles de la autovía. / J. A. G.

En el punto álgido de la manifestación llegaron a concentrarse cerca de 200 tractores en los Paradores de Castrogonzalo. Aunque no hay un dato oficial, a partir del mediodía los agricultores de los Valles de Benavente y de Tierra de Campos concentrados en la zona rozaron el medio millar.

La Guardia Civil mantuvo bajo control la autovía y los accesos en todo momento. También llevó a cabo identificaciones, y un helicóptero sobrevoló la concentración durante el segundo de los tres bloqueos. El último concluyó al anochecer.