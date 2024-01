Los negocios locales de Benavente, garantía de calidad

Los negocios locales son, sin duda, en Benavente la base de una economía activa que ofrece a los vecinos y visitantes todo tipo de productos y servicios sin necesidad de salir de su casco urbano. Generan riqueza económica, crean puestos de trabajo en la zona y cuidan de la calidad de sus productos y servicios. En la zona de la avenida Federico Silva, una de las vías más emblemáticas de la ciudad y que para muchos visitantes es la primera toma de contacto con Benavente, son numerosos los negocios que se suman a esa parte de dinamización de la ciudad, que creen en la economía de proximidad y que generan una serie de beneficios que repercuten en el bienestar social.

Los propietarios de estos negocios locales son los propios vecinos, algunos de ellos siguiendo una tradición de décadas de los negocio familiares, otros son personas que emprenden y arriesgan para prosperar de forma independiente y hay quien apuesta por reinventarse, sin perder la esencia de toda una vida dedicada a un negocio tradicional.

En el número 1 de la avenida Federico Silva se encuentra uno de los negocios con más arraigo en Benavente. Se trata de Talleres y Grúas Maestre, un referente a nivel nacional en el transporte de maquinaria y servicio de grúas de gran tonelaje. También cuenta con el servicio de plataforma de turismos. Más de setenta años de experiencia le avalan en el sector. Y su equipo ha participado en cientos de acometidas en todo el territorio nacional, y europeo, con un servicio que siempre es eficaz. Entre los servicios de los que dispone están las grúas autopropulsadas, grúas automotrices todoterreno de la saga LTM que han sido optimizadas para operar en cualquier tipo de terreno y bajo cualquier condición de obra. También cuenta con plataformas y camiones pluma y plataforma para turismos. Mientras que el taller de reparaciones está siempre al servicio de su máquina; cuenta con técnicos especializados en continua formación, sistemas electrónicos de detección de fallo, complementos y repuestos homologados de multitud de marcas. En cuanto a su tienda de autorrecambios ofrece todos los accesorios que necesite el cliente para su vehículo, así como atención personalizada y primeras marcas del mercado.

El trato cercano y personalizado contribuye a humanizar las ciudades. Y eso es una seña de identidad de Benavente y de negocios como Biomaser, en el número 10 de Federico Silva, con numerosos servicios que ofrecer a sus clientes en un lugar físico al que acudir y donde recibir un trato directo. Servicios para particulares, empresas y productores de energía, diseñados específicamente para cada tipo de cliente. Destacan sus trabajos especializados en calderas de gas y aerotermia, además de otros servicios de climatización, fontanería y calefacción.

Más de una década lleva ya Juan Carlos apostando por poner en valor un negocio referente en Benavente desde hace 40 años. Tomó el relevo al que fuera anteriormente su jefe y Chapistería Ferreras ofrece calidad y precisión en sus servicios de chapa y pintura, mecánica rápida, reparación y montaje de lunas en todo tipo de vehículos. Puedes encontrarlo abierto de lunes a viernes en horario de 9 a 13.30 horas y de 15:30 a 19:30 horas y también los sábados de 9 a 12 horas.

Son numerosos los servicios que Benavente ofrece en esta zona de la ciudad. No faltan sus propuestas gastronómicas como la del Restaurante Planetorium que, además de su servicio de bar y cafetería, ofrece a los clientes una variada carta en la que no falta una la exquisita propuesta de su menú diario. Elizabeth Olazabal, con gran experiencia en el sector, cumple en abril tres años al frente de este negocio. Entre la variedad de platos destacan sus sabrosas pizzas. Pero los clientes pueden también atreverse con las hamburguesas Premium, degustar las ensaladas, raciones o pastas o bien optar por el pulpo a la brasa. Sus postres caseros no dejan indiferente a nadie.

La parada o estancia en Benavente también se puede aprovechar en esta zona para dejar el vehículo limpio, por dentro y por fuera y hacerlo con el mayor mimo posible. Ángel se encarga de realizar este trabajo en el negocio del número 32 de la avenida Federico Silva en Lavado Ecológico de Vehículos Amano. En este lugar se realizan trabajos integrales en vehículos como turismos, todoterrenos, furgonetas y furgones. Limpieza interior y exterior que incluye cristales, techos, asientos o cueros. Las tapicerías se limpian con cañón de aire que permite eliminar algunos elementos poco agradecidos para el usuario de los vehículos como pueden ser arena o los pelos de las mascotas. También se realiza la limpieza de motores y bajos de vehículos y todo ello se hace "a mano".

Y si lo que estás pensando es renovar el mobiliario de tu casa, oficina o establecimiento o iniciar un nuevo proyecto tienes una oportunidad única de hacerlo con Arcadia Muebles, donde se presenta una selección de productos de altísima calidad y un precio sin competencia. En este negocio benaventano son especialistas en mobiliario y decoración y el tratamiento personalizado está garantizado.

Corte Láser y Grabación Bena20 es un negocio relativamente nuevo en la ciudad. Y es que su impulsor, Raúl González, ha tenido que "reinventarse". Este artesano con una trayectoria familiar importante en la forja artística vio la oportunidad de salir adelante con un nuevo proyecto y se puso manos a la obra, tras la jubilación de su padre y su tío del anterior negocio Forja Benavente. En Corte Láser realizan trabajos de corte y grabación de múltiples materiales con láser de CO2 para personalizaciones y detalles exclusivos realizados en madera, cuero, vidrio, metacrilatos, etc. Las posibilidades son infinitas, sólo hay que hablar con Raúl y él hace posible esa idea que uno viene pensando para hacer un regalo de lo más original. También él se encarga de realizar los diseños. Su negocio tiene proyección nacional y realiza los trabajos bajo pedido. No ha dejado de realizar pequeñas restauraciones de forja "para quitar el gusanillo". Para encontrarlo se puede hacer a través de su página de Instagram o en la calle Matilla de Arzón, en el polígono Benavente 2 de Benavente.

Garajes Rufino, Servicio Oficial Renault Trucks España tiene una larga trayectoria en Benavente. El taller se abrió en 1968 y dos años después, en 1970, fue Servicio Oficial Barrientos. Su trabajo comprometido, el trato cercano al cliente, los servicios de calidad que ofrece le han permitido crecer como empresa y ha pasado de cuatro mecánicos con los que contaba en su primera década a 18 que trabajan actualmente en el taller del 157 de la Avenida Federico Silva. Cuenta con una amplia cartera de clientes, algunos prácticamente fieles desde sus inicios. Es un negocio consolidado en Benavente con un gran calado solidario con los de su tierra. Es habitual ver su patrocinio en equipos deportivos de la ciudad como el de Atletismo, Fútbol o Natación y apoya numerosas iniciativas de clubes y asociaciones locales cada año. Destaca, sobre todo, su valor en la reparación y venta de vehículos industriales.

Otra propuesta de gran calidad gastronómica es la que ofrece el Mesón El Guijo, que trabaja con las mejores materias primas y ofrece a sus clientes una gran variedad de comida elaborada de modo casero. Su especialidad, sin duda, son las carnes a la brasa, un referente en Benavente y que atrae a numerosos clientes que pasan por la ciudad en sus recorridos hacia el norte de España. Esta empresa es más que conocida en Benavente con más de dos décadas de existencia. La dirección actual está al frente del negocio desde hace ya once años. Apuesta por una amplia oferta de menús diarios. También preparan comida para llevar a los que prefieran no cocinar en casa.

Otro negocio que tiene la confianza de los benaventanos y de toda la provincia de Zamora es Ifermar, que ofrece una amplia gama de productos que abarcan desde ropa de trabajo de alta calidad y calzado de seguridad hasta uniformes personalizados. El servicio de serigrafía y bordados se ha ido haciendo un hueco en el ámbito provincial y es un referente para numerosos clubes, asociaciones o peñas que optan por acudir a este negocio local.