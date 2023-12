El Centro de Especialidades de Benavente anula citas de Urología y provoca nuevas quejas

La anulación de consultas para la especialidad de Urología en el Centro de Especialidades de Benavente ha provocado nuevas quejas de pacientes que se vienen a sumar a las registradas desde el mes de febrero, momento en que las citaciones se suspendieron.

Algunos usuarios que acudieron el martes y el jueves pasados, los días en los que se pasa la consulta de esta especialidad, no fueron atendidos. Otros habían recibido anulaciones por carta.

Los que acudieron físicamente fueron informados de que se estaban produciendo anulaciones de consultas programadas para el mes de enero y de que en lo que queda de mes únicamente habría dos días de consulta.

Pacientes que estaban pendientes de resultados de pruebas fueron remitidos a sus médicos de cabecera para conocerlos. "Me han dicho que lo que está pasando lo conocen los responsables del Servicio, pero esto no es un consuelo porque yo estoy pendiente de saber por las pruebas que me han hecho si estoy o no enfermo", explicó uno de los usuarios. Varios de ellos formularon quejas por escrito en las mismas dependencias. Otros lo hicieron a través del sistema electrónico.

En octubre varios centenares de pacientes de las zonas básicas de salud de Benavente estaban pendientes de ser citados para la consulta de Urología desde febrero. La cifra de usuarios podría ser superior a 400, según informaron entonces algunos de los afectados.

La Mesa por la Defensa de la Sanidad Pública explicó entonces a este periódico que las consultas para Urología acumulaban una demora de año y medio, una situación que era parecida en toda la provincia. "Ahora mismo no hay citaciones para esta especialidad y de esta manera no hay lista de espera. Así lo están resolviendo porque no hay urólogos", precisó entonces un portavoz de la plataforma. Además, de Urología, el tiempo de espera de pacientes de las zonas básicas para obtener una consulta en Oftalmología, Psiquiatría o Neurología es de un año o superior en la actualidad, según las mismas fuentes.