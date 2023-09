El Tribunal Supremo inadmite un recurso por los premios de jubilación municipales de Benavente

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado por falta de interés casacional el recurso de un extrabajador del Ayuntamiento reclamando el reconocimiento de los premios de jubilación, dejados sin efecto tras determinarse su ilegalidad en diferentes instancias.

En este caso, el letrado del extrabajador defendió la contradicción con una sentencia del TSJ de Canarias que reconoció una mejora voluntaria contemplada en el convenio colectivo del personal laboral a un psicólogo que trabajaba para el Ayuntamiento de Taraconte y se jubiló en 2017. Los magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo precisan que en este caso se determinó la compatibilidad de la mejora al tratarse de un alto cargo, lo que no ocurre en el caso del extrabajador benaventano.

De cualquier modo, la Sala de los Social del Tribunal Supremo "aprecia la contradicción", pero señala que la doctrina se aplica a todos los empleados de las Administraciones públicas y no solo a los altos cargos, y "no excluye a quienes no son altos cargos, sino que se limita a poner el acento en que la medida sobre la incompatibilidad de pensiones también se aplica a los altos cargos". La resolución sienta jurisprudencia.