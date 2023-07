Luz verde para una explotación porcina de 6.000 plazas en Fuentes de Ropel

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha dictado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para un proyecto de explotación porcina de cebo de 6.000 plazas que promueve la sociedad Fuentes Cea, domiciliada en Valladolid, en Fuentes de Ropel.

La macrogranja (entendida esta como las granjas de porcino con capacidad para más de 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kilos o 750 cerdas reproductoras según el registro PRTR) constará de tres naves para el alojamiento de los cerdos, un edificio de oficinas, un edificio de vestuarios, un cuarto de instalaciones y una balsa de almacenamiento de purines.

La parcela en la que se ubicará la explotación se localiza en el polígono tres del término municipal. Se trata de una finca de 279.261 metros cuadrados a la que se accede por un camino rural (Camino de San Miguel) que discurre al y que sale de la carretera ZA-510.

Según el proyecto básico La parcela no se encuentra dentro en una zona protegida por la Red Natura 2000, o cualquier otra figura de protección medioambiental, ni se encuentra ubicada en ninguna zona vulnerable. Dispone de una concesión de agua 183.000 metros cúbicos para la que se prevé la tramitación de una modificación de características de la concesión para uso mixto. La explotación se emplaza, siempre según el proyecto, fuera de la zona de policía de cauces públicos.

La explotación, que tendrá un coste de 265.270 euros contempla tres naves de 1.878 metros de superficie construida. Las edificaciones ocuparán 5.704 metros, incluyendo una balsa de purines de 9.184 metros cúbicos, 12 silos metálicos de 16 toneladas, 2 depósitos de agua de 30.000 litros, abastecimiento de energía mediante generador, sondeo, pasillos de comunicación y cargaderos, un vallado perimetral e instalaciones e infraestructuras auxiliares y complementarias. Las aguas fecales de los cerdos serán conducidas a las balsas de almacenamiento de purines, que se gestionará mediante valorización agronómica.

12.900 metros cúbicos de purines y 54.548 kilos anuales de metano

El proceso productivo se basa en el cebo de lechones de cerdo blanco, que llegarán a la granja procedentes de otra explotación, con un peso de 20-23 kg, donde permanecerán hasta alcanzar el peso de comercialización en torno a los 110 kg, momento en que se saldrán de la granja hacia el matadero.

La explotación producirá 12.900 metros cúbicos de purines al año, y según el proyecto emitirá a la atmósfera 54.548 kilos anuales de metano, 261 de óxido nitroso y 29.098 kilogramos de amoniaco.

El anterior equipo de Gobierno de Fuentes de Ropel solicitó al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora la adopción de medidas correctoras necesarias para evitar cualquier tipo de molestia a los vecinos del municipio.

El entonces alcalde, Julián Vaquero, informó de que no existen a un radio de 500 metros de la parcela ningún equipamiento sanitario, zona de ocio, residencia de tercera edad, colegio o elemento susceptible de considerarse sensible. Urbanísticamente la instalación es compatible con las normas subsidiarias de ámbito provincial. Condicionada a la autorización ambiental, el Ayuntamiento concedió la licencia de obra el pasado mes de abril. El importe del Impuesto de Construcciones ascendió a algo menos de 4.000 euros.

El nuevo alcalde de Fuentes, Andrés González Carnicero, del PSOE, ha explicado a este periódico que no respaldará este proyecto si no viene acompañado de una planta de producción cárnica o de piensos que genere empleo y riqueza en la zona. "No estamos de acuerdo con una inversión mínima que usa esta tierra para llevarse luego el beneficio fuera", argumentó González.