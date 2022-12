Navidad en Benavente: La ilusión navideña llega a los colegios

Los niños de Benavente disfrutan estos días en los colegios de diferentes actividades que han estado preparando con mucha ilusión durante las semanas previas. Poemas, villancicos, alguna adivinanza relacionada con las fiestas de Navidad, cánticos y bailes de lo más moderno, otros más clásicos, personajes de todo tipo y los habituales navideños han sido protagonistas en los escenarios de colegios como Virgen de la Vega o San Vicente de Paúl, pero también del Teatro Reina Sofía de Benavente.

“En estas Navidades”, “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”, “Un lobito en el portal” o “Llevaremos nuestras manos al portal” son algunos de los villancicos que han subido al escenario del salón de actos del Virgen de la Vega. En San Vicente de Paúl no ha faltado mucha imaginación para “La Voz Kids: Portal de Belén” o “Una cena de locos” que ayer disfrutaron niños y mayores, o “Todos juntos a Belén” y el villancico “Deck the halls”, entre otras actuaciones.

En el colegio El Pinar, como cada año Papá Noel junto Mickey y Minnie han visitado el a los niños para recoger las cartas de los más pequeños, además de repartir caramelos. En Buenos Aires con motivo de las fiestas navideñas, las visitas especiales no cesan y los niños han recibido la de los Reyes Magos que han recogido las cartas con todos los deseos para el próximo 6 de enero. Sus majestades han preguntado si han sido buenos o no y les han entregado gominolas que los alumnos han recibido con gran ilusión. La ilusionó es la gran protagonista en todos los colegios.