Ana Sánchez exige a la Junta que ponga sobre la mesa dinero contra la EHE

"El Gobierno de España ha dado en ayudas directas a la agricultura y la ganadería 500 millones de euros, frente a cero euros de la Junta de Castilla y León", ha repetido esta mañana la socialista Ana Sánchez, que salía en defensa del ministro de Agricultura después de que el Gobierno autonómico venga insistiendo en los últimos días en la necesidad de que el Gobierno salga al rescate de los ganaderos de la comunidad cuyas explotaciones se ven afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE). "No le toleraremos al señor Mañueco que le vuelva a faltar al respeto a Luis Planas, ministro de Agricultura", aseveró la vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León y procuradora del PSOE por la provincia de Zamora.

Sánchez destacó que del paquete de medidas de ayudas a la sequía puesto en marcha por el Gobierno central, de 750 millones de euros, llegaron a Castilla y León 54 millones de euros, de los que se beneficiaron más de 13.000 ganaderos de la comunidad autónoma.

A continuación, la socialista desgranó otras líneas de ayudas que ha recibido el campo castellano y leonés: en ayudas al combustible se concedieron 119 millones de euros en ayudas directas. La reducción de impuestos ahorró otros 243 millones de euros a los profesionales del sector en Castilla y León. En el pago de seguros las ayudas sumaron otros 40 millones de euros.

Además, Sánchez señaló que no se han gastado los 15 millones de euros en ayudas directas comprometidos por la Junta de Castilla y León en su plan anticrisis. "No ponen dinero porque no lo presupuestan, han convertido la Consejería de Agricultura y Ganadería en una gestoría de fondos europeos, pero la Junta no pone dinero porque no tienen compromiso con los agricultores y los ganaderos". La vicepresidenta de la Cámara autonómica aventuró que el Ejecutivo regional estaría "esperando a no ejecutar otras partidas para tener liquidez", y señaló programas como el Plan de Agricultura y Ganadería Joven , las medidas de Diversificación de la Economía Rural o el Fomento del Asociacionismo y el Cooperativismo de los que los responsables de la Junta querrían obtener fondos para esas ayudas directas.

Por otro lado, Sánchez recordó que el campo tiene tal peso en la economía y en la sociedad de Castilla y León que "siempre ha sido una materia de consenso" entre todos los partidos políticos, y citó ejemplos como los acuerdos de comunidad sobre la PAC alcanzados para que Castilla y León defienda una posición única en Bruselas, o la Ley Agraria, que pactaron socialistas y populares. La procuradora socialista acusó a Mañueco de romper ese consenso desde que introdujo a Vox en la Junta de Castilla y León, y llegó a decir que el presidente autonómico es "desleal" con el Gobierno de España.

Por su parte, el portavoz socialista en materia de Agricultura en las Cortes de Castilla y León, Juan Luis Cepa, criticó que el Gobierno de la comunidad no haya puesto en marcha un protocolo de actuación como si ha hecho, por ejemplo, Cantabria, prohibiendo las ferias ganaderas, y que tampoco haya un manual de actuación para los ganaderos en el portal web de la Junta.

UPA-COAG pide que no se politice la enfermedad

La Alianza UPA-COAG ha exigido tanto a la Junta de Castilla y León como al Ministerio de Agricultura que "dejen de pelarse" y se que pongan en marcha "con la máxima urgencia" una coordinación efectiva en la gestión de la EHE, que está asolando las explotaciones ganaderas de Castilla y León.

La organización pide un protocolo de actuación frente a la misma, como el manejo de animales con síntomas, los tratamientos veterinarios, las pertinentes medidas preventivas, y una línea de ayudas que compense las pérdidas que ocasiona la desinsectación de instalaciones y de animales, los tratamientos para reses enfermas, la atención veterinaria y los cuidados especiales necesarios. Por último, UPA-COAG considera "absolutamente imprescindible" que se establezca una indemnización por los animales fallecidos.

En cambio, lamentan que "el ministro de Agricultura, el presidente de la Junta y el consejero de Agricultura, principalmente, han decido enzarzarse en una pelea política disparatada que, lejos de ayudar a los ganaderos, los está hundiendo más en la confusión y en la ruina".