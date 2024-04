"El tejido empresarial necesita apoyo, tenemos que ponérselo fácil y eliminar burocracia"

La actualización en un mundo tan cambiante resulta tan vital que "si las empresas no cambian están abocadas al fracaso", subraya en esta entrevista el concejal de Promoción Económica en el Ayuntamiento de Zamora, David Gago. De ahí la importancia de la organización de iniciativas como la Jornada DigitalíZateque se celebrará el próximo 25 de abril de la mano de CEOE-Cepyme y la Cámara de Comercio e Industria con el apoyo del Consistorio zamorano.

–¿Cómo es el trabajo con los empresarios en el marco de esta iniciativa?

–Tanto en esta iniciativa como en otras, la colaboración del Ayuntamiento con CEOE y Cámara de Comercio es magnífica. En estos momentos hay multitud de proyectos de digitalización de empresas, que son una fuerza en esta ciudad. Es nuestro tejido empresarial, el comercio local... Tenemos que estar todos a una. La situación de Zamora no es la mejor, fruto de muchos factores. Todos tenemos que tener claro los objetivos y el camino a seguir, en el que se enmarca esta jornada, DigitalíZate, para la actualización de las empresas, del comercio. La incorporación de las nuevas tecnologías, las redes sociales, las nuevas maneras de entender la comunicación entre compradores y vendedores, y de gestionar las empresas, son cuestiones claves. No podemos hacer otra cosa más que apoyar y destinar fondos.

–¿Qué fondos?

–El Ayuntamiento destina 50.000 euros a cada entidad, Cámara de Comercio y CEOE-Cepyme. DigitalíZate corresponde a un punto importante con el que se pretende formar, a parte de asesorar y generar coloquios necesarios. Es lo que se pretende con temas de reciente actualidad, despertar a empresarios, pymes y autónomos no solo una curiosidad sino dar pasos en favor de la modernización de las empresas.

–¿Qué resultados hay?

– Hay resultados favorables que se engloban en el Plan de Acción Local del Ayuntamiento de Zamora y pertenecen a la estrategia de apoyo al tejido empresarial. Desde las empresas se trabaja en la digitalización de los comercios y hay que seguir avanzando. Un ejemplo es un programa que se lleva a cabo con fotografías para mostrar el comercio por dentro, 360 grados, para acercarlo digitalmente al potencial comprador. Hay muchas acciones. Como toda estrategia, una acción no cambia pero el conjunto sí que puede favorecer para que vayamos paliando la desigualdad respecto a otros territorios y se traduzca en un mayor empleo, mayores iniciativas empresariales y mejora de la economía doméstica. Además de lo que eso supone en la lucha contra la despoblación.

–¿Qué acciones?

–En el pasado Pleno acordamos una cantidad económica para firmar un convenio con Iberaval que queremos entre en marcha en junio para favorecer que el dinero fluya en las empresas y se aporte una cantidad a su modernización. Iberaval es una sociedad de garantía semipública que avala operaciones crediticias. El convenio permitirá que a través de Iberaval, que valora si el proyecto es viable, se refuerce con una cantidad aún no cerrada, puede que entre 1.500 y 3.000 euros, para la creación de una empresa o reforma. Ha funcionado en otras provincias, como Palencia, Soria y Salamanca. También, ayudas a la creación de empresas para que tengan un impulso inicial. El presupuesto este año es de 60.000 euros. Eso, unido a los 45.000 euros del convenio de Iberaval, es un avance importante. Y están los bonos del comercio zamorano, 300.000 euros en compras inducidas, para apoyar al comercio tradicional.

–¿Cuántos emprendedores se pueden haber beneficiado?

– Con Iberaval serán 45.000 euros en seis meses para llegar aproximadamente a unas 20 ó 30 operaciones crediticias apoyadas por el Ayuntamiento de Zamora. Con los bonos del comercio, más de 200 empresas adheridas. A mayores, el refuerzo del “coworking” en el parque de San Martín, un espacio de trabajo cooperativo para profesionales autónomos que no necesitan infraestructura pero sí mesa y ordenador. Queremos que sean entre ocho y diez trabajadores a un precio reducido colaborando con los agentes económicos para una gestión compartida. Esto se une al refuerzo de la colaboración en las fiestas de San Pedro, que no sólo es diversión, también hay mucho movimiento económico. Reforzar vínculos con los agentes económicos también es apoyo al empresario, y que las acciones no sean de manera individual y sin sentido, sino en conjunto.

–¿Qué necesita el tejido empresarial de Zamora?

–Necesita apoyo, mucho diálogo. Que los zamoranos confiemos en los empresarios y estemos unidos Ayuntamiento e instituciones más cercanas al empresario. Hay una colaboración estrecha en la que hay que seguir trabajando. Hay que reforzar Zamora como una ciudad de oportunidades, fantástica, a una hora de Madrid con el AVE. Una ciudad barata, agradable para tener familia, disfrutar de momentos de ocio... Todo eso, de la mano de empresas. Tenemos que poner fácil eliminar burocracia, que los trámites sean lo más ágiles posible. Hay que poner dinero encima de la mesa a través de iniciativas como DigitalíZate, convenios con Iberaval o espacios de trabajo compartidos. No son competencias que recaigan en el Ayuntamiento pero sí creo tenemos una responsabilidad, estar pendientes de lo que demanden los empresarios, y con estas líneas crediticias mantener actividad y relación fluida con las empresas, apoyando y sirviendo de impulso.

– iniciativas como DigitaliZate son más que necesarias...

–Evidentemente. La sociedad avanza mucho. A veces, lo que hoy es actualidad, mañana es pasado. Todo esfuerzo que hagamos en modernizar empresas es poco porque tienen que estar a la última. DigitalíZate tiene que seguir manteniéndose para mejorar la capacitación. El comercio se tiene que actualizar, tiene que aprender a vivir con los medios y plataformas digitales. La manera de llevar las empresas ha cambiado. La sociedad está ultraconectada. En la Administración digital hay problemas porque no se presentan bien los papeles. Queda mucho camino por hacer. Los temas de publicidad, redes sociales, gestión... Hay muchas aplicaciones que surgen, los canales habituales de comunicación cambian y las empresas que no cambian están abocadas al fracaso.

–¿Otras iniciativas del Ayuntamiento en esta materia?

–Hay nuevas propuestas que básicamente consisten, por una parte, en trabajar con emprendedores para atraer talento de otras provincias; por otra, sobre el traspaso de empresas por jubilación. Muchos se jubilan y el Ayuntamiento puede actuar como mediador con el propietario de la empresa y quien la quiere comprar, y abordar la presentación de papeles, modernización... Además, de 2023 a 2027 tenemos el Plan del Comercio de Proximidad en red, a finalizar antes de mitad de año para establecer una línea clara de actuación, porque el comercio es el alma máter económica en una ciudad y hay que trabajar para que funcione. Y el está el Plan MercaZamora para avanzar en los problemas derivados del mercado de mayoristas y poner sobre la mesa soluciones.