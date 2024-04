La jueza impone control psiquiátrico a un hombre para proteger a su exmujer

Condenado por violencia de género en marzo de 2022 a prisión y a no aproximarse durante dos años a menos de 500 metros a su exesposa, trece meses después de la sentencia se presentó a la puerta del colegio del hijo que tiene con la víctima de maltrato, a un minuto de la casa de ella, quien manifestó sentirse intimidada porque "me miró desafiante, sentí miedo", testificó en el juicio tras un biombo para evitar ver a su exmarido.

La Fiscalía de Zamora, la acusación particular y el abogado de la defensa acordaron, tras celebrarse el juicio, que se le impusiera un año de libertad vigilada al procesado y seis meses de prisión que no tendrá que cumplir si no vuelve a delinquir, todo ello condicionado a que siga el tratamiento que actualmente tiene por sus dificultades psíquicas y a que se le haga un control psiquiátrico externo por un especialista.

La Fiscalía y la acusación particular acordaron la aplicación de la eximente incompleta prevista para quienes, "a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión".

Informe forense

El informe de la forense fue esencial para alcanzar ese acuerdo. El imputado, que sigue un tratamiento antipsicótico y por depresión, sufre crisis epilépticas, sabe que no puede aproximarse a su expareja, indicó la médica que examinó a D.V.D. tras ser detenido por quebrantar la orden judicial.

Una patología que no interfiere en su capacidad cognitiva ni intelectual, indicó la médica forense del Juzgado de Violencia de Género, Eva Valiente Blasco, si bien "lo que no puede entender son aspectos más complejos, no tiene capacidad para entender las consecuencias de sus actos", en este caso, la cárcel. En cuanto a la medicación prescrita por los especialistas, le sirven para controlar los impulsos y estabilizar su estado de ánimo.

La intervención del policía nacional encargado de la protección de la exmujer del procesado fue rápida, tras la llamada de esta zamorana. El agente habló con D.V.D., antes de acompañar a madre e hijo hasta el domicilio familiar.

El acusado de quebrantar la orden de alejamiento excusó ante la jueza su conducta "quería ver al niño que había tenido escayolada la muñeca, ver cómo la manejaba", una explicación que la denunciante consideró una excusa porque "le había visto ya".

Suscríbete para seguir leyendo