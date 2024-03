Roba un uniforme de la Policía y podría ir a la cárcel por subir un 'selfie' con él

El selfi disfrazado de Policía Nacional que colgó en Facebook con un traje robado a un vecino de Carbajales de Alba (Zamora) colocó a la Guardia Civil sobre la pista de un joven de 19 años más que conocido en el pueblo por ser muy conflictivo, tanto que mantuvo al pueblo en vilo durante todo el año de 2022.

El vídeo que grabó para subirlo a su red social puso sobre la pista a los agentes, que no tardaron en localizar y detener al joven, de iniciales L.R.J., hijo de un ganadero de la localidad de la Comarca de Alba, de sobra conocido entre los parroquianos.

Una vez arrestado, mientras esperaba el juicio que está a punto de llevarle a la cárcel, el joven continuó protagonizando robos en varias casas de sus convecinos a finales de octubre de 2022.

Alarmas en las viviendas

La circunstancia de que los habitantes fueran personas mayores, muchas octogenarias, y que viven solas extendió el miedo y la sensación de indefensión ante el delincuente hasta tal punto que llegaron a colocar alarmas en sus domicilios para sentirse seguros.

La adicción a las drogas estaba detrás de esa adicción como el mismo confesó con una pintada en la fachada de una de las viviendas del pueblo. La tensión fue en aumento por la agresividad mostrada que llegó a generar una auténtica alarma social.

Intento de acuchillar a su padre

El progenitor llegó a pedir a las autoridades que lo encarcelaran porque era imposible manejarle, su conducta le condujo a intentar agredir al ganadero con un cuchillo en el domicilio familiar.

En esas fechas, en noviembre de 2022, el padre acudía al juzgado para denunciar a su hijo y declarar que ya no podía soportar más la situación.

Brotes psicóticos

“Ya no puedo más, mi hijo necesita ayuda, entrar en un centro” donde se le pueda medicar y ofrecer las atenciones que necesita para controlar los “brotes psicóticos” que padece, explica el progenitor a la puerta de la sede judicial, donde aguarda a que su hijo declare ante la jueza de guardia que decidirá qué hacer. El progenitor ha propuesto a su hijo “ir al centro” de ayuda al drogodependiente “para que le den metadona, que le mediquen, pero no quiere. A mí no me hace caso”.

