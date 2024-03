"No se cuenta con nosotros para nada", declara la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Zamora, Carmen Junquera, respecto al nuevo calendario escolar para el curso 2024-2025.

Tras el anuncio de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León sobre las fechas claves que regirán en año académico tras reunirse con los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial CSIF, ANPE, Stescyl-i, UGT-SP y CCOO, la organización zamorana expresa su malestar.

"No estamos de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas. Se publica un calendario que dicen que no es definitivo, pero después tampoco se cuenta con nosotros para nada, entonces que vamos a opinar", añade Junquera.

Esta es su principal queja, el hecho de que "no se cuenta con las familias" y se "incumpla la normativa al no pasar por el Consejo Escolar", comenta.

No obstante, la presidenta de la federación zamorana cree que el calendario establecido no es acertado ya que se vuelve a basar en festividades religiosas y no en criterios pedagógicos.

"Sabemos que esto sería complicado en lugares como Zamora en los que la Semana Santa, por ejemplo, es tan importante, pero se debe priorizar a los escolares", argumenta.

Las familias lamentan que no se les tenga en cuenta para fijar el calendario escolar / Emilio Fraile (Archivo)

Los primeros alumnos en incorporarse a las clases serán los del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Programas para la Transición a la Vida Adulta y Educación Secundaria Obligatoria escolarizados en centros de Educación Primaria. Todos ellos iniciarán el curso el viernes 6 de septiembre y lo terminarán el lunes 23 de junio de 2025.

"De primeras lo vemos absurdo, quizás haya una razón de peso para ello, temas de fechas y encajes..., pero como a las familias nos tienen fuera de lo que les interesa ya que es un calendario impuesto y no consensuado con la comunidad educativa ", opina Junquera sobre la elección de las fechas.

"No podemos decir otra cosa mas que no estamos de acuerdo ni con este borrador ni con la forma de llevarlo a cabo. Lo que queremos es un calendario realizado con criterios pedagógicos, consensuado con toda la comunidad educativa y ante todo, priorizando al alumnado", reitera.

Los siguientes en empezar las clases, el jueves 12 de septiembre, serán los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato ordinario y nocturno, Formación Profesional y los del segundo curso de Artes Plásticas y Diseño. Por su parte, el alumnado de grado de medio y de primer curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezarán el 18 de septiembre.

En el caso de los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria, y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia iniciarán el curso el lunes 23 de septiembre.

Finalmente, el 30 de septiembre comenzará las clases el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas; y el 7 de octubre, las enseñanzas de idiomas.

Vacaciones y festivos

Los periodos vacacionales se repartirán de la siguiente manera: Navidad del 21 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive; y del 12 al 22 de abril, ambos incluidos, las de Semana Santa.

Además de los festivos recogidos en el calendario laboral de la Comunidad, y de los dos días correspondientes a las fiestas de carácter local, tendrán la consideración de días no lectivos el jueves 31 de octubre (Día del Docente); el viernes 6 y el lunes 9 de diciembre; el lunes 3 y martes 4 de marzo de 2025 (fiestas de Carnaval); el miércoles 23 de abril (Día de Castilla y León); y el viernes 2 de mayo.

Suscríbete para seguir leyendo