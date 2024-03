"Queremos evitar que el joven se vaya para desarrollar su carrera profesional"

El director general del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), Augusto Cobos, desgrana los últimos programas que la entidad está desarrollando para atraer el talento joven en Castilla y León, comunidad que considera que debe quitarse la etiqueta de tener una economía vinculada únicamente al sector primario, puesto que se están multiplicando las empresas que apuestan por otros sectores de futuro, con muy buenos resultados.

–¿Cuáles son los sectores con más peso en la industria de Castilla y León?

–Somos punteros en sectores como el automóvil, el agroalimentario o el aeronáutico, donde tendemos a tener una importancia cada vez mayor, consolidándonos entre las cinco comunidades autonómicas con más peso. No hay que olvidar la calidad de nuestros productos, que ha ayudado a que en el último año seamos la Comunidad donde más han crecido las exportaciones a nivel nacional, teniendo además una balanza comercial con saldo positivo, cuando la tendencia del país es completamente distinta. Con respecto al talento, en contra de la percepción que existe de pensar que en Castilla y León no hay industria, se trata de una de las comunidades con mayor peso del sector industrial a nivel nacional.

–¿Es hora ya de acabar con esa visión de esta perspectiva eminentemente agraria y ganadera?

–Es que somos una Comunidad industrial y además estamos trabajando en empresas muy punteras, en sectores vinculados a la biotecnología, generando un polo dentro del sector aeronáutico, también con startups que trabajan en el ámbito tecnológico. Con el Instituto de la Ciberseguriad también se ha creado un tejido en torno a ese ámbito. Además, me gustaría señalar que nuestro sector primario está cada vez más digitalizado. Así que cuando hablamos del sector industrial, hablamos de industrias que están con un gran potencial de crecimiento y a la vanguardia en el uso de las tecnologías, lo que suma atractivo para captar talento.

Augusto Cobos / Cedida

–¿Se puede decir entonces que las industrias de Castilla y León se están sabiendo adaptar a los nuevos tiempos para ganar en competitividad?

–Desde el ICE nos queremos esforzar en ayudar sobre todo a las micropymes del ámbito rural a que también se embarquen en esa aventura por la digitalización e internacionalización. Hay empresas, incluso en Zamora, dentro del sector textil, por ejemplo, que están en el entorno de la provincia y que gracias a esa apuesta por la internacionalización y el apoyo que han recibido de la Junta a través del ICE han conseguido encontrar un hueco en el mercado internacional y convertirse en un referente de calidad. Creo que lo importante es demostrar que trabajando en nuestra Comunidad se puede hacer esa apuesta para encontrar un hueco destacado en los mercados internacionales, sin tener que estar obligatoriamente en grandes capitales como Madrid o Barcelona.

–¿Esta visibilidad puede ser también positiva para que los jóvenes que acaben sus estudios puedan optar por quedarse en la Comunidad?

–Precisamente, creo que esa es una de las cuestiones en las que más fallamos en Castilla y León. No sabemos acertar en la comunicación a la hora de vendernos, nos dejamos arrastrar y vencer muchas veces por los prejuicios y esa imagen que se tiene en otros lugares de nosotros, de una España Vaciada llena de población mayor. También está el carácter de los empresarios de Castilla y León, que son excesivamente discretos. Es decir, buscan el trabajo bien hecho, pero no les gusta presumir y eso, en muchas ocasiones, se vuelve en contra de la imagen de la propia Comunidad. Creo que eso es algo que tenemos que aprender a cambiar, tenemos motivos más que suficientes para saber vendernos y eso no significa que descuidemos la producción.

–¿Cómo se puede avanzar en ese camino?

–Ese papel lo tienen que jugar las administraciones públicas, porque muchas veces es muy difícil cambiar la forma de ser de los empresarios. Queremos que sigan siendo concienzudos en su trabajo y que busquen la calidad, así que considero que esa parte de la comunicación, de poner en valor lo que hacen, debe ser liderada por las administraciones.

–¿El ICE también está implicado con el emprendimiento de los jóvenes?

–Tenemos una aceleradora de empresas que, de hecho, el año pasado fue reconocida por Funcas como la mejor de ámbito tecnológico a nivel nacional y, recientemente, en un ranking elaborado por Financial Times a nivel europeo, ha sido seleccionada la décimo tercera de Europa y primera en España. Eso es un esfuerzo que hacemos para apoyar a los emprendedores, pero también es porque hay calidad y talento entre los jóvenes que quieren crear una empresa de tecnología.

Augusto Cobos. / Cedida

–¿Qué futuro tiene esta iniciativa?

–Queremos seguir en esa línea de trabajo de potenciar la aceleradora, buscar proyectos y recibir una formación para posicionarse en el mercado con mayor solidez. Además, hacemos un acompañamiento durante cinco años donde les prestamos servicio, financiación y les ayudamos a resolver cualquier problema que puedan tener en el mercado, pero, además, estamos trabajando para diseñar un mapa de aceleradoras verticales en Castilla y León, de tal forma que cada provincia sea referente en un sector distinto. Zamora también tendrá un papel destacado en ese mapa, donde va a haber sectores como la biotecnología, los videojuegos, las nuevas energías o lo agroalimentario.

–En ese proceso, la captación de talento también es importante, ¿qué relación tiene el ICE con las universidades?

–Para nosotros es fundamental. Tenemos un sistema educativo en Castilla y León que es de lo mejores a nivel europeo, como acreditan los informes PISA, y un sistema universitario también de primer nivel. El pasado mes de agosto, el ICE impulsó la firma de un acuerdo entre todas las universidades de la Comunidad, junto con las consejerías de Economía y Educación para desarrollar acciones en favor de la captación y retención del talento. Hemos puesto en marcha una apenas dos semanas un programa de becas talento que permitirá que estudiantes de post grado de cualquier universidad de Castilla y León puedan realizar prácticas en una entidad con centro de trabajo aquí, vinculada a un proyecto de I+D, de internacionalización o de fomento de la competitividad empresarial. Tendrán una duración de seis a nueve meses, con una remuneración de 1.080 euros al mes. Es decir, compaginando los estudios pueden antes de finalizar conozcan proyectos de investigación que están llevando a cabo empresas de la Comunidad. Lo que queremos evitar es que el joven, cuando termina sus estudios, se vaya a otro lugar para desarrollar su carrera profesional. Si conoce en qué están trabajando las empresas de la Comunidad de primera mano y la empresa los conoce, seguramente se queden aquí, ganando en calidad de vida y aspirando a una oportunidad de futuro interesante.