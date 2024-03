Arrecian las quejas por las demoras en la Unidad del Dolor de Zamora

Llegó la consulta en la fecha indicada, hace unos días. El médico de cabecera le había enviado a la unidad del dolor por un problema de ciática que le provoca dolores además de prácticamente inmovilizarle una de sus piernas. Entre la cita del médico de cabecera y la cita de la Unidad del Dolor había pasado mes y medio, tiempo que la paciente había considerado razonable. El caso es que se fue con su carta de citación, se la da a la enfermera y sorpresa: efectivamente, era esa fecha de marzo, pero no de este año, sino de 2025.

Es un ejemplo de la demora que acumula la Unidad del Dolor de Zamora, tanta que en la práctica muchos pacientes no pueden beneficiarse de los tratamientos especializados para evitar uno de los peores síntomas, el del dolor, a los pacientes.

No es un caso único, ya que otro paciente de Zamora tendrá que esperar hasta septiembre de 2025, es decir, año y medio, para conseguir que le vea el especialista en la Unidad del Dolor de Zamora, tras ser intervenida quirúrgicamente y permanecer "con secuelas y dolor persistente", explica su familiar. La queja, vertida también a través de otros cauces reglamentarios, ha sido publicada en un grupo de Facebook de zamoranos y ha servido para poner en evidencia que existen otros muchos casos.

Los retrasos en las citas, en este caso, para la Unidad del Dolor, son reiterados: "A mí me han dado para mayo", "yo llevo año y medio esperando" o "yo he elevado escritos y movido el tema pero no te hacen ni caso, te empujan a la privada" son las respuestas más repetidas como interacciones a este caso particular.

No hay datos oficiales de la demora de la Unidad del Dolor de Zamora. La lista de espera en la consulta de Anestesiología y Reanimación, que es la que lleva esta unidad, es muy baja, de apenas cinco días, lo que evidentemente no se relaciona con lo que está ocurriendo a los pacientes que son derivados para ser atendidos en la Unidad.

En Castilla y León existe teóricamente una estrategia para abordar el dolor crónico, al parecer muy mejorable.