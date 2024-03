Nuevas ayudas de la Diputación para instalar ascensores o salvaescaleras en los ayuntamientos

Mejorar la accesibilidad de los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia es el objetivo de la nueva convocatoria que promueve la Diputación de Zamora. Respondiendo a las demandas de los alcaldes, las ayudas contarán con un presupuesto total de 660.00 euros por parte de a institución para poder financiar cada una de estas actuaciones al 75%.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha comentado que hace dos años la Junta de Castilla y León sacó una convocatoria importante donde se instalaron una serie de ascensores y sillas salvaescaleras en ayuntamientos de la provincia. No obstante, no se llegó a todos. Por ello, a través de esta nueva subvención se busca facilitar la accesibilidad en el resto de pueblos donde hay mucha población mayor que “tiene derecho a recibir una atención en las oficinas municipales, bien donde está el despacho del alcalde, bien donde está el despacho del secretario, del auxiliar o de los servicios administrativos, y en no pocos casos esas oficinas están situadas en una segunda planta o en sitios donde tienen dificultades para acceder”, ha relatado

Las ayudas se amplían a las entidades locales menores, ya que estas tienen oficinas administrativas propias, independientes de los ayuntamientos.

La Diputación financiará al 75% cada obra. De los 660.000 euros presupuestados, 500.000 euros se dirigirán a la instalación de ascensores y 160.000 euros para la instalación de sillas salvaescaleras, puesto que hay edificios en los que no hay posibilidad de instalar un ascensor o porque hay ayuntamientos en los que es más difícil asumir el gasto de la obra o mantenimiento de un ascensor.

Los criterios que se han establecido para poder acceder a las subvenciones se fundamentan en primar a aquellos municipios con menor número de habitantes y, en segundo lugar, a los que tengan mayor número de personas empadronadas mayores de 65 años.

La convocatoria saldrá publicada el viernes en el Boletín Oficial de la Provincia y los Ayuntamientos tendrán 20 días para formalizar las solicitudes. El periodo de ejecución de las obras se extiende hasta el 20 de diciembre y el de justificación hasta el día 30 de diciembre.

Depuradora en Camarzana de Tera

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado también el convenio de colaboración para la concesión de una subvención nominativa al Ayuntamiento de Camarzana de Tera para la construcción de una estación depuradora dentro del programa de depuración que la institución promueve en colaboración con la Junta de Castilla y León.

La inversión total es de 658.833 euros y se cofinanciará al 40% por parte de la Junta de Castilla y León, 40% por la Diputación y 20% por parte del Ayuntamiento de Camarzana.

El presidente de la Diputación ha destacado la “singularidad” de esta depuradora ya que junto con la de Quiruelas de Vidriales, Corrales del Vino, Bermillo de Sayago y Morales del Rey, ya que estaban “declaradas por el Gobierno de España de interés general”, ha detallado el presidente. “Al final ha tenido que venir la Diputación y la Junta de la Castilla y León al rescate de este Ayuntamiento, igual que a los otros cuatro, para poder construir una estación depuradora que era imprescindible”.

Mejora carretera

La institución también acometerá el proyecto de arreglo de la carretera que va de San Vitero a San Cristóbal de Aliste debido a su peligrosidad por una doble curva en la que ha habido “múltiples accidentes”. El proyecto aprobado con un presupuesto de 67.000 euros mejorará el trazado en ese punto concreto, unos 350 metros, para eliminar esas curvas y evitar posibles accidentes. Obra que se espera que concluya antes de que finalice el presente año.