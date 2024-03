Dos empresas zamoranas pugnan por remodelar el Mercado de Abastos de Zamora

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Zamora ha abierto ya el sobre correspondiente a la oferta económica de las empresas que concurren a la licitación de las obras de remodelación del Mercado de Abastos. Nada menos que un millón de euros hay de diferencia entre la más barata y la más cara y en ambos casos hay participación de empresas zamoranas en esas propuestas.

De las tres ofertas aceptadas por la mesa de contratación, la más barata corresponde a la Unión Temporal de Empresas integrada por la zamorana Ingeniería Románica y la lucense Frisaqués. Esta UTE, de la que la empresa gallega se encargaría del sistema de cámaras frigorificas, se compromete a ejecutar las obras por un importe de 4,84 millones de euros, IVA incluido. Además, ofrece una ampliación del plazo de garantía legal sobre el mínimo establecido de diez años y amplía un 4% sobre el mínimo establecido el porcentaje destinado para el control de calidad externo de la obra. La empresa zamorana que forma parte de esa UTE se encarga actualmente de los trabajos de la carpa provisional de la plaza de la Marina en la que se instalarán los industriales del mercado mientras duren las obras en el edificio de principios del siglo XX de la plaza del Mercado.

En el extremo contrario en oferta económica se sitúa la presentada por la UTE integrada por la leonesa Geoxa General de Construcciones, la zamorana Exfamex y la madrileña Eulen. Su oferta asciende a 5.828.791 euros, IVA incluido. En este caso, el plazo de garantía adicional ofertado es de dos años y la ampliación del porcentaje para el control de calidad es también del 4%. La tercera oferta, la de Ferrovial Construcción, tiene un precio de licitación intermedio, que asciende a 5.530.638 euros, IVA incluido, con un plazo de garantía adicional de un año y también un 4% de ampliación del porcentaje para el control de calidad.

La apertura de las ofertas económicas se produce después de que en las propuestas técnicas, las ofertas de Ferrovial y de la UTE Ingeniería Románica y Frisaqués obtuvieran 20 puntos de valoración y la de Geoxa, Exfamex y Eulen 26 puntos. Con arreglo a esos datos, la mesa de contratación deberá ahora pedir documentación adicional si considera que puede haber bajas temerarias no justificadas antes de proponer una adjudicataria.

Avances en la carpa de La Marina y en el nuevo parque de bomberos

Las obras de la carpa que acogerá a los industriales del Mercado de Abastos en su emplazamiento provisional durante dos años en la plaza de la Marina continúan a buen ritmo y prueba de ello es que ya está muy avanzado el montaje y ya está casi completa la estructura, paredes incluidas. Las previsiones de efectuar el traslado una vez pasada la Semana Santa se mantienen.

Por otra parte, las obras del nuevo parque de bomberos de Zamora superan el escollo que representaba el hecho de que aún no se hubiera adjudicado la dirección de obra. Aunque se acordó que mientras no se formalizara esa adjudicación fueran los técnicos municipales los que la asumieran, hasta el momento no ha habido avances en los trabajos, más allá de vallar la parcela y colocar los carteles de obras y de la empresa adjudicataria de las obras.

El acta de replanteo se firmó a finales de enero y en ese momento comenzó a contar el plazo de 18 meses que tiene la adjudicataria para acometer los trabajos. La dirección de las obras y la coordinación de seguridad y salud correrá a cargo de la empresa Barrio y Cameno Arquitectos, que recibirá 57.959 euros, IVA incluido, por ese trabajo técnico. La cuantía supone una importante rebaja respecto a los 100.000 euros de presupuesto base de licitación. Las obras las lleva a cabo la UTE Contratas Vilor y Mahoci por 3,4 millones de euros.