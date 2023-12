Reflejar los colores que el viajero o el turista se puede encontrar en la provincia de Zamora supone uno de los objetivos del último libro de Fernando Prada Antón. “Paisajes y colores de Zamora”, un título que se presenta el martes día 19 de diciembre a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública de Zamora.

En el acto el director provincial de Educación estará acompañado por la jefa del área de Inspección de Zamora, María Teresa Pérez Martín.

“Zamora tiene monumentos, paisajes y colores maravillosos, sin embargo, no es fácil encontrarlos, muchas veces he tenido que recorrer caminos escondidos para poder reflejarlos y a veces no los he encontrado, tan solo gracias a la posibilidad de hacer fotos aéreas he conseguido mi objetivo”, explica el autor en el libro que respalda la editorial Semuret.

Interpretación

La programación semanal del espacio cultural se completa con teatro a cargo del grupo amateur Fénix Teatro. La formación podrá pone en escena en el centro su laureada obra “Mamáaa!!!” el viernes día 22 a las 19.00 horas en el salón de actos hasta completar el aforo.