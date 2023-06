Los funcionarios de Justicia confían en que el Gobierno escuche hoy sus reivindicaciones

"Ha quedado de manifiesto que sin nosotros no hay justicia, ni más alto ni más claro lo podemos decir", declaraba ayer la presidenta de la Junta de Personal de los 225 funcionarios del Ministerio de Justicia en Zamora que han paralizado la celebración de más de un centenar de juicios con su huelga indefinida que podría concluir esta tarde si el Gobierno central escucha sus reivindicaciones y las atiende.

Tras un mes y medio de paro, "seguimos en la lucha y mantendremos la huelga, los ánimos no decaen. Estamos a la espera de que el Gobierno quiera solucionar este conflicto que ya sobrepasa a todos los niveles y afecta a todos los ciudadanos". Convencida de que el anticipo de elecciones generales no supone ningún inconveniente para que la ministra de Justicia se siente a negociar, "no es un Gobierno provisional y en su mano está que se solucione, salvo la negociación de la Ley LOEO, puesto que están disueltas las Cortes".

Entre esas reivindicaciones incluyen "funciones claras y retribuciones justas". La huelga ha logrado paralizar juicios importantes, como el del presidente de la Diputación de Orense, Juan Manuel Baltar, por conducir a 215 kilómetros por hora.

Los funcionarios volverán hoy a concentrarse en la capital, a la espera de que las negociaciones con el Justicia den sus frutos cuanto antes.