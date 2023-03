Retorno del Sepulcro se actualiza

El paso del Retorno del Sepulcro está de estreno esta Semana Santa. Tras las dificultades que presentaba la carga del paso, puesto a hombros el año 2018, la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora ha acometido su mejora integran. Así el grupo escultórico presenta un nuevo armazón interno más grande, la ampliación del paño central de los laterales y también una nueva iluminación de led.

La nueva estructura interna, hecha en pino norte, se ha alargado lo que permite elevar la cantidad de cargadores "de 32 hermanos a 36 y si fuera necesario hasta los 40 cargadores", indica el presidente de Santo Entierro, Ricardo Alonso quien precisa que con la actuación se ha ganado alrededor de unos 100 kilos de peso.

"Seguimos apostado por los armazones de madera y esperamos que la carga sea más llevadera, dado que hasta ahora tenían problemas a la hora de levantar y de caminar porque iban muy apretado", estima Alonso.

La mejora también ha conllevado la ampliación del paño central de los laterales de la mesa. Al segmento inicial donde el peso visual recaída en un ángel se han añadido dos piezas resultando una más grande que los otros cuatros respiraderos.

El escultor José Ángel Domínguez ha utilizado madera de nogal donde ha realizado un calado similar al existente y ha tallado las modulas superior e inferior donde ha aplicado nogalina y en los paños "tintes para intentar igualar lo existente".

El planteamiento de su trabajo residía en que "se consiguiera una continuidad con lo existente, por lo que no he podido hacer nada creativo sino que he tenido que adaptarme a lo que ya había", explica el artesano que apunta que "han sido unas tallas sencillas, pero realizadas de manera manual".

El profesional, que confiesa que se dedica a la escultura "por la influencia de la Semana Santa", asegura que "me he sentido muy apoyado por la directiva del Santo Entierro". El zamorano, que ha hecho con anterioridad el suelo del Huerto de los olivos, encara, entre otros encargos, la nueva mesa de la Dolorosa para la Vera Cruz de Zamora.

El Retorno del Sepulcro se trasladará el sábado de la iglesia de San Esteban a la carpa, donde desde hace unos días están los restante pasos del Santo Entierro.