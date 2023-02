El paso adelante de Guarido moviliza a la oposición, que lo ve «muy desgastado»

Francisco Guarido es el rival a batir en las próximas elecciones municipales. Tras dos mandatos al frente del Ayuntamiento de Zamora, uno de ellos con mayoría absoluta, sus rivales políticos saben que cualquier oportunidad de cambio pasa por debilitar su imagen. Lo sabe la socialista Ana Sánchez, que en las últimas horas ha aludido al “considerable desgaste” del alcalde. Lo sabe Jesús María Prada, quien ha defendido que el candidato de Izquierda Unida es “rehén de sus palabras” sobre su cansancio. Y lo sabe Francisco José Requejo, que ha asegurado que “cuando se gobierna, hay que saber dejar la ideología a un lado”. El anuncio realizado este pasado domingo por el primer edil para aspirar a su reelección ha puesto por fin todas las piezas encima del tablero de la precampaña. Por delante, meses de intensa actividad hasta la meta, fijada con la apertura de las urnas el próximo 28 de mayo.

A nadie ha cogido por sorpresa que Francisco Guarido concurra a las elecciones para revalidar por tercera vez la Alcaldía de Zamora. Al menos, eso es lo que afirman en el Partido Popular, en el Partido Socialista y también Francisco José Requejo a título individual, antes de presentar esta misma semana su proyecto personal alejado de Ciudadanos. Todos daban por hecho que Izquierda Unida no presentaría otro candidato que no fuera el alcalde. Y todos aseguran ahora que su campaña no va a cambiar de rumbo. Probablemente, porque ya estaría ideada en el escenario que finalmente se ha dado.

Ana Sánchez, secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León y figura clave de la formación en la provincia de Zamora, es una de esas personas que estaba segura de que Guarido repetiría como cabeza de lista. La procuradora en Cortes ha señalado que es algo que la agrupación local “daba por hecho” y que los planes de la campaña no van a cambiar “en absoluto”. A su juicio, Francisco Guarido va a sufrir una importante “pérdida electoral” por el “considerable desgaste” de los últimos años, especialmente tras cosechar la mayoría absoluta con la que ha gobernado desde el año 2019. Cabe recordar que, en su primer mandato, formó equipo de Gobierno con el PSOE. Para la dirigente socialista, ha llegado el momento de que David Gago tome el relevo. “Salimos a por todas con un candidato renovado, extraordinario y comprometido que conoce muy bien la realidad zamorana”, ha indicado.

Jesús María Prada, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Zamora, también es de quienes sabían fehacientemente que Francisco Guarido no se iba a echar a un lado. “Pocas dudas teníamos los zamoranos de que volvería a presentarse”, ha apuntado. Ahora bien, para el aspirante de los populares, es importante no olvidar las respuestas del alcalde en los últimos tiempos cuando ha sido preguntado por su reelección. “Respeto la decisión final que ha tomado, pero su problema ahora es que es un candidato rehén de sus palabras, de lo que ha dicho en los últimos meses”, ha expresado. Se refiere a las numerosas ocasiones en las que el de Izquierda Unida ha hablado de abandonar la política tras cumplir un ciclo.

Sea como fuere, el cabeza de lista popular ha aseverado que no variará ni un ápice su hoja de ruta de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. “Mi campaña no va a cambiar e iremos a los problemas reales de la ciudad, a lo que preocupa a la gente”, ha comentado Jesús María Prada. “Además, insisto en que queremos ilusionarnos e ilusionar a la gente, hacer una campaña en positivo”, ha añadido, tras la pulla que el pasado domingo le lanzó el propio Francisco Guarido al defender que no basta con la ilusión para ser alcalde. Para el aspirante popular, esa ilusión es “algo bueno” y necesario para la ciudad de Zamora después de los ocho años de gobierno de Izquierda Unida bajo el mandato del candidato Guarido.

Francisco José Requejo se ha sumado a la cascada de reacciones. Preguntado por las palabras pronunciadas por el alcalde sobre la unidad de la izquierda y la desunión de la derecha en Zamora, el presidente de la Diputación ha emplazado al regidor a “esperar en las urnas si los ciudadanos validan o no esa teoría”. Además, ha asegurado no compartir “muchas cosas” del discurso de Izquierda Unida y ha afirmado que, “cuando uno está en un ayuntamiento, la ideología tiene que quedar a un lado y hay que ser prácticos”.