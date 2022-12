Zamora, al repique de las campanas

Alrededor de 50 localidades de la provincia de Zamora, entre ellas la capital, se sumaron en el día de ayer a una convocatoria a nivel nacional en la que se hicieron sonar a la vez las campanas como celebración de la declaración por la Unesco del toque manual de campanas español como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La iniciativa tuvo lugar a las doce del mediodía, tres días después de que el Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco reunido en Rabat incluyera esta práctica en su lista de patrimonio cultural inmaterial.

La Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos, una de las que conserva esta tradición en todo el territorio español, se sumó a la convocatoria y las campanas se escucharon de forma ininterrumpida durante 20 minutos en 60 iglesias en total tanto de la capital zamorana como de pueblos de la provincia a modo de celebración de una noticia “fantástica.

Declaraciones y vídeo

El presidente de la entidad, Antonio Ballesteros, fue el encargado de hacer sonar las campanas de la torre de la iglesia románica de San Juan de Puerta Nueva, ubicada en la Plaza Mayor de Zamora. Ballesteros mostró su satisfacción porque se haya conseguido esta declaración “gracias a las asociaciones de toda España” y explicó que la iniciativa para su solicitud surgió en el año 2017 promovida por los campaneros de Albaida (Valencia) e Hispania Nostra.

Además, manifestó que el objetivo es que el toque manual no se pierda y que el oficio de campanero no desaparezca. “Hay que enseñar a las nuevas generaciones los toques manuales de campanas porque es cultura, es un lenguaje y una llamada de comunicación a nuestros pueblos y ciudades. Antiguamente, cuando no había relojes, las campanas nos avisaban de todo lo sucedido, hasta daban las horas”, declaró el responsable de la asociación.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y diputado de Cultura, Educación, Deportes, Turismo y Promoción del Territorio, Jesús María Prada, acompañó a Ballesteros en el toque de campanas desde la iglesia de San Juan de Zamora y aseguró que se trataba de “un día de fiesta para la cultura especialmente de nuestros pueblos, muchos de ellos afectados por el problema de la despoblación”.