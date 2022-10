Es una de las caras más populares de la televisión gracias a su pasmosa habilidad con el lenguaje que demuestra cada día en Pasapalabra. El vínculo con Zamora de Rafa Castaño ha quedado más que demostrado en varios ocasiones, la última, este jueves al lucir una camiseta de "La Culebra no se calla" y hablar muy clarito sobre los incendios que han asolado la provincia este verano.

Ahí van un montón de datos y curiosidades de Rafa Castaño y su corazón de zamorano:

1. Su padre es alistano

En concreto, de Alcorcillo de Aliste. Allí vivió su padre hasta los 15 años. Después emigró a Logroño, hizo la mili en Morón de la Forntera y acabó en Sevilla, donde conoció a su mujer. "Allí nací yo", explica Rafa Castaño en una entrevista a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

2. Su abuelo era sanabrés

Aunque su origen alistano es sabido por todos, muy pocos saben que Sanabria también forma parte de su árbol genealógico. De la comarca es su abuelo paterno.

3. Todos los veranos... ¡a Zamora!

Casi todos los veranos Rafa pasa unos días en Alcorcillo y "aunque vivo lejos, tengo cerca a Zamora".

4. Abuela y primos

En Zamora reside su abuela y muchos primos por parte de padre a los que visita en sus paradas estivales. A la abuela la saludó en directo en uno de sus primeros programas.

5. La camiseta de La Culebra, una promesa

Rafa había hecho una promesa a sus paisanos zamoranos: "Si sigo en el programa, saldré con una camiseta de la Sierra de la Culebra". Y así lo hizo en el programa de este jueves, 13 de octubre.

Aquí puedes ver su discurso sobre los incendios que han asolado la provincia de Zamora este verano:

6. La N-122

Sus amigos alistanos le pidieron que diera visibilidad al problema de la N-122 y la deseada conversión en autovía. "Si es posible reivindicar algo para una provincia tan olvidada, así lo haré". En cuanto a la nacional, "yo mismo he podido comprobar la cantidad de camiones que circulan por el centro de Alcañices, aquello es una locura de tráfico".

7. Leopoldo Alas Clarín

En alguna ocasión, Rafa ha hecho mención al escritor zamorano Alas Clarín: "Siempre recuerdo su frase `me nacieron en Zamora´. A mí no me nacieron, pero aunque he pasado toda la vida en Sevilla, Zamora está presente".

8. "España Vaciada para mí es Zamora"

Cada vez que escucha en los medios de comunicación noticias sobre la España Vaciada, "yo pienso en el pueblo de mi padre, Alcorcillo". No se corta en tildar de "vergüenza" episodios como que "en cuanto entras en el pueblo no tienes cobertura de móvil". Siendo así, "¿cómo pretenden repoblar la España vaciada si no hay una buena comunicación?".

9. Más eco que algunos políticos

Su papel reivindicativo en la televisión ha tenido más eco que muchos de los políticos que representan a la provincia. Al menos, así lo dicen muchos de sus paisanos alistanos y sanabreses.

10. Es periodista y estudia 100 palabras al día

Aunque no hay truco, ni trampa ni cartón para ganar Pasapalabra, Rafa Castaño ha desvelado algunas de sus tácticas para estar entre los mejores: estudiar unas 100 palabras al día. El concursante es licenciado en periodismo y tiene un máster en Comunicación y Cultura. Ha trabajado en prensa para el Ayuntamiento de Sevilla y también hace colaboraciones en radio y en programas de cine. Es aficionado al fútbol -del Betis- y a los videojuegos.