Es uno de los programas del momento. Todo el mundo habla de ello en la cola del supermercado o en la oficina. Pasapalabra ha conseguido trascender la pequeña pantalla y se ha colocado como uno de los programas más vistos de la televisión.

Pasapalabra es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Vallés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.

Uno de sus protagonistas en el rosco final es Rafa Castaño quien, pese a ser sevillano, cuenta con orígenes zamoranos enraizados en Aliste. El propio Rafa ha aludido numerosas veces a sus vínculos con la provincia en distintas ocasiones.

Los incendios se cuelan en el programa

El terrible episodio vivido con los incendios de Zamora se ha colado en el concurso. De la mano de Rafa, La Culebra ha hecho acto de presencia en el programa para reivindicar visibilidad meses después del desastre.

Con la llamativa camiseta de "La culebra no se calla", Castaño ha aludido en su discurso previo al rosco al incendio en la Sierra de la Culebra diciendo que él tampoco se calla.

"Este verano Zamora sufrió dos incendios devastadores, se quemó gran parte de la superficie de la Sierra de la Culebra y con ello no solo se quemó gran parte de la riqueza natural, si no también muchos recuerdos". El concursante hizo presencia de las cenizas, "yo mismo cuando fue de vacaciones en verano a Zamora, al Lago de Sanabria, vi el paisaje"

Aprovechó también su discurso para pedir más ayudas institucionales para la provincia, y decir "La Culebra no se calla, yo tampoco me callo".

Embajador de Zamora

No es la primera reivinciación que hace por la provincia. En otra ocasión se hizo eco de una reivindicación histórica de la provincia Zamorana. "La audiencia sabe que mi padre es de un pequeño pueblo de Zamora, Alcorcillo de Aliste, y si no lo saben se lo cuento yo ahora. La cosa es que estuve una semana en verano visitando el pueblo y los pueblos de la comarca. Muchos vecinos me pedían que hablará, si era posible, de un problema que tienen, que trataré de resumir brevemente", comenzó con su speech.

"Hay una carretera nacional, la N122, que pasa por Alcañices, que es un poco la cabeza de comarca. Es una carretera por donde pasan muchos tráilers y no es una carretera pensada para eso. Ha habido ciertos accidentes, pasan familias con niños, gente mayor... Lo que piden es que se dé visibilidad a la necesidad que tienen de que en la autovía que une Portugal con Zamora se construya un tramo que les permita deshacerse de ese tráfico de camiones".