¿Reconoces a esta chica? Es una famosa presentadora e influencer

"Aquí os dejo una fotografía de cuando tenía 18 años". Ha sido la propia Cristina Pedroche la que ha regalado a sus seguidores una imagen de cuando acababa de cumplir la mayoría de edad. La foto obedece a un único motivo: demostrar que sus cejas siempre han sido prominentes aunque, desde luego, no tanto como ahora.

La popular Pedroche aclara que "siempre he tenido las cejas gorditas y me gustaba llevarlas muy definidas en aquella época". Reconoce que de muy joven "estaba muy obsesionada y cada vez que me veía un pelito me lo quitaba". Un día le dijo una amiga que se estaba dejando unas cejas muy raras "y la verdad es que tenía razón".

El motivo de su flequillo

Ante esas "cejas raras", Pedroche decidió cortarse flequillo recto por encima de los ojos para taparlas bien y "así no vérmelas" porque estuve cuatro meses sin quitarme ni un pelo y no sabéis lo que me costó". Así, con paciencia, "al final me han crecido, de hecho no tengo ningún tratamiento, simplemente a vece sme las tiño para rellenar algún hueco pero ahora ya siempre prefiero maquillarlas".

Gomina o fijador

Aunque reconoce que a veces "me las he laminado", ese tratamiento debilita el pelo así que ahora Pedroche se las peina ella misma. Para ello, utiliza "gomina o fijador" y promete que algún día enseñará cómo lo hace.