Esto es lo que opina la novia de Ángel Cristo sobre sus comentarios machistas

Ángel Cristo ha dejado de ser concursante de Supervivientes y ya ha aterrizado en España. El hijo de Bárbara Rey fue expulsado de manera fulminante por la organización tras saltarse el perímetro de seguridad de la isla y permanecer varias horas desaparecido hasta el punto de que la Fuerza Naval de Honduras tuvo que intervenir para buscarlo. No obstante, su discurso machista había cabreado con anterioridad al programa, que encontró en esta peligro sa escapada la gota que colmó el vaso de la expulsión. La guerra entre Ángel y Aurah había llegado a términos muy peligrosos. Ella atacó donde más le dolía al exponer que "no me extraña que tu exmujer no te deje ver a tu hija". Esto hizo explotar al hijo de Bárbara Rey: "Eres una indigente mental y una desgracia, es lo único que sabéis hacer las mujeres, pisar a los hombres. Gentuza".

¿Qué opina su novia de ese discurso machista?

Ana Herminia justifica a su pareja después de todo lo que le dijo a Aurah. "Él estaba al límite, totalmente desesperado, por eso llegó a ese punto en cuanto su supuesta amiga Aurah le dio donde más le duele: su hija". No obstante, tilda de "desafortunado" el comentario y "se va a arrepentir toda la vida". En cualquier caso, su pareja deja claro que "Ángel es lo menos machista del mundo, os lo aseguro". Es decir, no lo justifica pero entiende que haya llegado a ese punto.

Paula Ordóñez

La venezolana ha concedido una entrevista a "¡De viernes!" donde habló de una "expulsión que no se merecía porque ha hecho un concurso extraordinario y la audiencia le veía como posible ganador".

Ayuda psicológica para ambos

Tanto Ángel Cristo como su pareja han anunciado que se pondrán en manos de psicólogos para aliviar todo el daño sufrido durante los últimos meses. Tanto a él, despúes de todo lo vivido en Honduras, como para ella por su ardua defensa en platós y redes sociales.