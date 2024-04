Terelu Campos da la cara de nuevo: "Lo peor está por llegar"

Terelu Campos se ha sentado esta noche en '¡De viernes!' para hablar de esa exclusiva de su sobrino José María Almoguera y Paola Olmedo que ha sacudido la vida de todas las Campos, pero en concreto la de su hermana Carmen Borrego, que se enfrentaba ayer a la dura realidad.

Nada más conectar con ella, la invitada aseguraba que "Carmen aún no ha despertado de la pesadilla" y anunciaba que "yo creo que lo peor está por llegar" porque todavía su hermana no es consciente de lo que ha ocurrido.

En cuanto a cómo está ella, Terelu aseguraba que "emocionalmente estoy muy tocada" porque "ha sido una noche desagradable" debido a que "ponerte delante de tu hermana que viene confundida y aislada y tenerle que dar una de las peores noticias que se le puede dar a una madre" para ella "fue muy complejo".

La madre de Alejandra Rubio desvelaba que Carmen "sigue en shock" y pedía a todos los espectadores que esta exclusiva ha sido un mazazo para todos: "Entended que la familia nos encontramos con una noticia impensable en nuestra vida".

Terelu ha explicado que no ha hablado con su sobrino desde que sale la luz la entrevista porque "como me conozco muy bien intento ser prudente conmigo misma porque sé que yo si llego a llamarlo por teléfono las cosas hubiesen sido muy desagradable".

Sin embargo, sí ha contado que "curiosamente esta noticia se conoce el martes por la tarde, ese mismo día a las doce de la mañana yo le llamo de una manera normal", hablan de varias cuestiones médicas de Terelu "y cuatro horas después me encuentro esto".

En esa conversación telefónica previa a la exclusiva "él estaba normal, cariñoso, José no es muy hablador, pero lo encontré cariñoso conmigo" y cuando se entera de que es portada al día siguiente "me quedo perpleja".

Ese mismo miércoles, Terelu "le mando un mensaje, pero tardo en mandarle un mensaje, le mando la portada y le digo 'qué decepción, que han hecho una actuación digna de un galardón internacional y que las mentiras tienen las patas muy cortas'".

La reacción al mensaje era previsible, al menos eso es lo que ha contado la colaboradora porque "el me jura que todo es verdad y se lo jura a alguien que se piensa que no ha vivido su vida, que lo conozco desde que lo parió mi hermana".

Tras el programa de ayer, Terelu se fue a la casa de su hermana con ella y "estuvimos en familia, arropándola y tampoco ahondando mucho en el tema porque no era el momento". Cuando llegó al domicilio "ella nos dijo que no quería leerla en ese momento" por lo que cree que todavía no ha leído la entrevista, ya que "si la hubiera leído me lo hubiese dicho".

Lo que tiene claro la hija mayor de María Teresa Campos es que su sobrino ha hecho esto "por dinero" porque no hay ningún motivo de peso que pueda tener contra su madre.

Terelu ha hecho un repaso de cómo fue la relación de su hermana con José María y Paola y comentaba que cuando "esta mujer llega a la vida de José y le vemos feliz, mi hermana se desvive por ella, por la boda, por todo" y aseguraba que todos "éramos felices".

Sin embargo, de la noche a la mañana "te encuentras que te han tirado el saco de la basura y encima la culpa la tienes tú", haciendo referencia a los audios que salieron a la luz de Paola hablando mal de Carmen.

Si hay algo que también tiene claro es que "José no hace una exclusiva con su mujer o exmujer sin estar ella absolutamente de acuerdo" y se ha negado a culpar al padre de este... tampoco ha querido hablar del divorcio de su hermana con su primer marido.

"Familiarmente decidimos que la separación formaba parte de la intimidad de la familia porque al final haces daño a los que en ese momento no pueden defenderse" explicaba Terelu, pero sí confirmaba que José ha estado más ligado siempre a su padre ya que las separaciones "algunos gestionan el dolor de una manera y otros, de otra".