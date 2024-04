Marta Castro, íntima amiga de Laura Matamoros, desvela cómo es su verdadera relación con su hermana Anita

Íntima amiga de Laura Matamoros, y aunque apenas está siguiendo 'Supervivientes' y le pilla por sorpresa la actitud que la influencer ha tenido con la mejor amiga de su hermana Anita Matamoros, Miri Pérez-Cabrero -a la que echó en cara que está todo el rato actuando pero no se la acaba de creer- Marta Castro no ha dudado en salir en defensa de la ex de Beni Aparicio, siendo de las pocas que ha dado la cara por ella: "No sé qué ha pasado, pero Laura es una superviviente que lo va a hacer fenomenal. Ha cambiado yo creo que un poco de todo el recorrido de 'Supervivientes' y vamos a ver una Laura luchadora, feliz, como es ella". "Y también liará unos pollos increíbles porque es Laura. Laura en esencia pura y la gente la quiere" asegura, quitándole hierro a sus ataques tanto a Miri como a la madre de su hermana, Makoke.

Ante las especulaciones de que el comportamiento de Laura se debe a que su relación con Anita no es tan maravillosa como nos han querido hacer ver, Marta afirma que "hasta donde sé, Laura y Ana se quieren muchísimo, claro. Claro, son hermanas, sí, sí". "Y aunque no lo sé, no creo que se vaya a romper su relación a raíz de lo de Miri" añade.

Mucho más tranquila está ella, que como nos ha contado con una gran sonrisa está a punto de celebrar su primer aniversario de relación con Rodri Fuertes. "Nadie daba un duro por nosotros y mira, la verdad es que estamos muy bien, de maravilla" confiesa.