Sofía Cristo presume de haber dejado las drogas, aunque confiesa lo que puede conducir a una recaída

Sofía Cristo comparte su alegría por alcanzar once años libres de drogas. Antes de una actuación, la DJ ha explicado ante los medios de comunicación cómo ha sorteado los desafíos de un mundo lleno de tentaciones, reconociendo que las emociones son clave y pueden ser un riesgo para una recaída: "He sabido mantenerme directamente en el mundo, porque el mundo es un campo de minas y todo en la vida es emoción y las emociones son lo que te pueden llevar a tener una recaída", ha confesado.

La hija de Bárbara Rey enfatiza su desvinculación de las adicciones durante la noche, destacando el orgullo que siente por su logro de once años sobria y la importancia de celebrarlo adecuadamente.

A pesar de trabajar en un entorno nocturno, Sofía afirma haber separado claramente su vida laboral de su lucha contra las adicciones. En sus declaraciones, enfatizó que su vida privada es algo separado de la percepción pública, desafiando las suposiciones sobre su estilo de vida.

De forma previa a su actuación junto a B Jones, expresó su gratitud por contar con la colaboración de esta DJ, resaltando el placer de compartir el escenario y la conexión especial que siente con ella, a pesar de sus orígenes geográficos diferentes.

Boda de su hermano en Supervivientes

Después de que su hermano Ángel Cristo Jr. se diese el 'sí quiero' por el rito garífuna con su novia Ana Herminia en 'Supervivientes', Sofía Cristo ha reconocido que se quedó dormida. "Me hubiese gustado verlo, pero me quedé frita. Es que salió muy tarde, me quedé dormida, caí rota con el fin de semana" ha confesado la hija de Bárbara Rey, que sin embargo no ha dudado en mandar un mensaje a su hermano y a su recién estrenada cuñada: "Felicidades. Que sean muy felices y ya está, y que ojalá salga muy bien. Ya está, es que no tengo nada más que decir, felicidades, me parece muy bien" ha expresado tendiendo la mano a Ángel a pesar de que ha dejado claro en más de una ocasión que por el momento no se plantea retomar su relación con él.

Bromeando con que lo normal es que los votos de Ángel y Ana Herminia hayan sido puro romanticismo -"hombre, ¿te imaginas, unos votos en plan, te odio?, serán votos bonitos, ¿no?" ha exclamado riéndose- Sofía ha dejado en el aire si su madre ha podido ver la boda. "Yo no lo sé porque me quedé dormida. Ahora me voy a hacer mis cosas y luego le preguntaré, ¿qué tal viste la boda, mamá?" ha zanjado, dejando en el aire qué le parece su nueva cuñada y si ella también cree que podría estar manipulando a su hermano y ser la 'culpable' de la ruptura familiar: "No voy a hablar, hasta luego".