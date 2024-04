El "sobresueldo" que podría estar recibiendo Isabel Pantoja

Isabel Pantoja vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. Además de ser reconocida como una de las artistas más talentosas en España, también se ha convertido en el foco de atención constante en el mundo del espectáculo.

La tonadillera estuvo en el centro de la controversia por su ingreso en prisión debido a un delito de blanqueo de capitales relacionado con su vínculo con Julián Muñoz. A pesar de haber salido dos años después, la atención sobre ella no ha disminuido. Esta vez ha sido el programa 'Vamos a Ver' donde ha salido a la luz un tema relacionado con el dinero.

Pepi Valladares, colaborador del programa, ha sugerido que Isabel Pantoja podría seguir recibiendo la pensión tras la muerte de Paquirri. Antonio Rossi profundizó en el asunto al explicar que la pareja no estaba inscrita como pareja de hecho: "Yo conté que no cobraba la pensión, pero que Isabel Pantoja la había vuelto a solicitar. Durante el tiempo que estuvo con Julián Muñoz, ella dejó de cobrarla, no sé si por sus circunstancias o por el tema de la cárcel. Ahora sabemos que se pidió la renovación en el año 2019".

No obstante, el programa de Telecinco también quiso aclarar que, independientemente de cualquier otra situación, "Isabel Pantoja es viuda", lo que implica que tiene derecho a recibir la pensión. Este nuevo giro en la vida de la artista ha avivado las discusiones en torno a su situación financiera y legal, generando un nuevo debate sobre su vida pública y privada.