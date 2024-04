Ortega Cano revela sus verdaderos sentimientos sobre la boda de Ana María Aldón

En una sorprendente entrevista con 'Fiesta', Ana María Aldón ha dejado a todos boquiabiertos al confesar sus verdaderos sentimientos sobre su inminente enlace con Eladio, tras un año de apasionada relación. "Ahora no me quiero casar. Estoy disfrutando tanto de los preparativos que no quiero que llegue el momento", admitió con emoción, revelando que está viviendo una de las etapas más felices de su vida. Mientras, su entorno aguarda impaciente la fecha exacta de la boda con el empresario.

Las declaraciones de la futura novia han despertado el interés de todos, incluyendo a José Ortega Cano, quien ha regresado a Madrid tras unos días de descanso en el sur junto a su familia para presenciar la corrida del Domingo de Resurrección en Las Ventas. "Muy bien, muy bien, ha ido estupendo. Ha habido un poco de cada cosa, de descanso y de viaje", compartió con una sonrisa cuando se le preguntó sobre su Semana Santa.

El extorero, siempre reservado, prefirió no profundizar en su relación con Ana María Aldón, de quien se separó en otoño de 2022 y de la cual se divorció hace poco más de un año. No obstante, con un gesto afirmativo, expresó sus mejores deseos para la futura boda de Aldón con Eladio. En cuanto a su corazón, el viudo de Rocío Jurado sigue sin encontrar el amor un año y medio después de su ruptura con la tertuliana. Sin embargo, a sus 70 años, ha confesado en varias ocasiones que disfruta plenamente de su soltería y no tiene prisa por embarcarse en una nueva relación amorosa.

Vida nueva

Después de que Ortega Cano se enterarse de que va a ser de nuevo abuelo y reconociese que ni siquiera sabe qué decir porque está asimilando la noticia, Ana María Aldón se pronuncia por primera vez sobre el embarazo de Michu, dando la "enhorabuena" entre risas a su exmarido por la llegada de un nuevo miembro de la familia.

"Ah, pues enhorabuena. Claro que me alegro chiquillo, que vengan muchos niños al mundo, lo que hace falta es darle de comer. Toda la felicidad para ellos" ha afirmado tras la gran final de 'GH DÚO'.

Aunque en esta ocasión no ha estado acompañada por Eladio, Ana María ha confesado que está "muy feliz" con su novio, -"¡Muy mucho!" ha exclamado- y ha adelantado que sus planes de boda para el próximo abril, coincidiendo con su primer aniversario de amor, siguen adelante: "¡Nos vamos de boda, nos vamos!".

Ana María Aldón no ha tardado en olvidarse de su pasado con Ortega Cano. La colaboradora televisiva encontró el amor tan rápido que ya resuenan campanas de boda. Pese a la posición en contra de la familia de Aldón, ella sigue en sus trece y lo apuesta todo a su relación con Eladio, con el que siente que ha vuelto a nacer a pesar de todo el revuelo mediático que le rodeó durante sus últimos meses de relación con Ortega Cano.