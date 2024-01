Gabriela, Bertín y el niño siguen dando mucho de qué hablar. La ex pareja del cantante dio hace unos días una exclusiva en la que no dejaba nada en el tintero. En la segunda mitad de la entrevista a Gabriela Guillén, la madre protagonista de titulares de los últimos meses, hemos podido descubrir algunos datos hasta ahora desconocidos sobre cómo han llevado la gestión de la paternidad con Bertín Osborne y cuál es su opinión al respecto.

En plató, repetía que en ningún momento el cantante le ha pedido personalmente que hagan la prueba de paternidad, asegurando que él tan solo lo ha dicho por medio de la prensa. Recordando sus conversaciones, defendía que nunca le planteó que tuviera dudas de la paternidad, motivo por el que a ella le sorprendió tanto que hablase de sus dudas en los medios de comunicación.

"La duda la tiene él"

Con la rotunda frase de "la duda la tiene él, yo sé que es su padre y él también lo sabe" opinaba que el cantante ha querido sembrar la duda por miedo a su familia y a cómo gestionarían que el bebé fuera hijo suyo. Aun así, Gabriela Guillén daba un paso al frente y desvelaba la noticia de la noche: sus abogados ya han comenzado con los trámites para realizar la prueba de paternidad.

Ha asegurado que ha esperado casi veinte días y Bertín Osborne ni si quiera le ha dado la enhorabuena por el nacimiento del pequeño, por lo que ha decidido poner en marcha los preparativos para ejercer la prueba de paternidad cuanto antes, sin darle más tiempo al cantante para que mueva ficha, algo que podría acabar en los tribunales, como ha sucedido anteriormente con otros famosos.

¿Cómo se llama o cuál es el nombre del hijo de Gabriela Guillén?

A pesar de los intentos de los colaboradores en plató de averiguar el nombre del hijo de Gabriela, ha asegurado que quiere defender la identidad de su hijo y protegerla todo el tiempo que pueda. Prefiere no desvelar su nombre hasta que sea estrictamente necesario, antes de que se filtre a la prensa aunque ha negado que se llame Bertín o Norberto. También ha querido dejar claro que, aunque no reconoce a la versión que está mostrando el cantante, le hablará siempre bien de él aunque las declaraciones de este no podrá esconderlas.

