Cada vez más recuperada y mucho más tranquila que en los primeros días de vida de su hijo, y después de enviar un comunicado a la prensa denunciando la 'persecución' mediática que ha sufrido desde que se hizo público su embarazo, Gabriela Guillén ha vuelto a hablar.

Lejos de su actitud esquiva y abatida -llegando incluso a estallar en llanto ante las cámaras- de la semana pasada, la ex de Bertín Osborne ha vuelto a atender a los reporteros que hacen guardia a las puertas de su domicilio en Madrid después de sentenciar al cantante con su intervención en directo en 'Así es la vida'.

Sonriente y podríamos decir que incluso feliz, Gabriela ha entrado en directo en 'Vamos a ver' para revelar cómo se encuentra y cómo es su bebé, y no ha dejado pasar la ocasión de salir al paso de las informaciones acerca su posible marcha a su Paraguay natal con su hijo tras romper definitivamente su relación con Bertín, que ha dejado claro que no quiere saber nada del pequeño ni va a ejercer de padre.

"Yo estoy muy bien, recuperándome. Y el niño es precioso, es el amor de mi vida. Se parece a mí. Está sano y fuerte y gracias a Dios se parece a la mamá" ha apuntado con ironía y sin nombrar al presentador. "Prefiero no hablar del tema ni estar con esto de si dijo, si me llamó... No ha habido llamada y no hay absolutamente nada entre esta persona y yo" ha dejado claro.

Sin embargo, que no sepa nada de Bertín no quiere decir que se le haya pasado por la cabeza dejar España e irse a vivir con su bebé a Paraguay como se ha dicho: "No sé por qué ha salido todo esto. Tengo mi casa, mi trabajo, mis amigos. Mi familia está en Paraguay pero para mí mi casa es aquí y si me voy lo haré para desconectar pero no para quedarme" ha asegurado, confesando que "amo España, amo Madrid, llevo aquí 17 años, es mi país y no pienso mudarme por el momento".

Por último, Gabriela también se ha pronunciado sobre las pruebas de paternidad de su bebé y no ha dudado en mandar un mensaje al cantante de rancheras. "El más interesado es él que es el que duda. Yo siempre he dicho que no tengo ningún problema en hacerlas. Será él cuando le apetezca aclarar las cosas porque ha sido él el que ha empezado todo esto" ha sentenciado.

Sobre Bertín, la fisioterapeuta ha confirmado que ni siquiera conoce el nombre de su bebé que, ha vuelto a repetir, no piensa desvelar por el momento: "Váis a esperar mucho todavía porque de mi boca no va a salir su nombre. Es el amor de mi vida y lo voy a proteger. Lo saben solo 3 personas y si se filtra sabré quien ha sido. El papá no sabe cómo se llama, sin comentarios".

El comentario de Bertín Osobnre

Tras dejar claro la semana pasada que no quiere ser padre y que no piensa ejercer como tal con el hijo de Gabriela Guillén aunque las pruebas de paternidad demuestren que es suyo, Bertín Osborne ha vuelto a hablar en exclusiva para la revista ¡Hola! y ha revelado cómo se enteró del nacimiento del pequeño.

Aunque se ha especulado con que el cantante habría llamado a su examiga especial y ésta no le habría cogido el teléfono porque no quiere ni oír hablar de él -tan dolida está que habría decidido que no piensa someter a su bebé a las pruebas de ADN porque no quiere nada del presentador- ahora él mismo asegura que no es verdad y confiesa que no ha hablado con la fisioterapeuta ni ha intentado ponerse en contacto con ella tras su maternidad.