El 'culebrón' entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro parece no tener fin. Uno de los últimos capítulos fue realmente sorprendente: la identidad del padre biológico del hijo de Ivonne Reyes. Socialité, el programa de televisión de Telecinco, desveló que la actriz venezolana recibió de un empresario millonario 6.000 euros al mes durante tres años. Concretamente desde 1999 (año en el que nace Alejandro) hasta 2002, año en el que fallece este empresario.

Y es que, por diversos temas, Reyes y Navarro llevan décadas viéndose en los tribunales. La última vez se trataron unas declaraciones que el presentador vertió en una agencia de noticias y en las que, según la venezolana, atentaba contra su honor. De este delito, la juez absolvió al productor porque consideró que "los comentarios de Navarro obedecieron a una situación concreta de hartazgo".

Entre tanto caos judicial, también tienen tiempo para el trabajo y el ocio. Fue en una de estas ocasiones donde la prensa se acercó a Pepe Navarro. El presentador acudió a la presentación de 'El Desafío', programa del que formará parte, donde dejó varios titulares.

"Momento vital"

"Era un momento vital por mi edad y por mi situación en ese momento en el que me apetecía dar lo mejor de mí y en este programa hay que hacerlo. Aquí pretendía retarme conmigo misma pero a veces tenía que retarme con una persona 30 años menor que yo y eso ha supuesto, aparte de un control mental, que eso es importante, un esfuerzo físico extraordinario. Me iba a casa llena de morados, con dolores" ha explicado la modelo, reconociendo que en ocasiones se ha visto "un poco en desventaja" por su edad.

Pepe, por su parte, confiesa que decidió aceptar 'el desafío' porque sus hijos son fans del programa y, como asegura, "no me arrepiento porque ha sido una experiencia única y jamás me imaginé que sería algo tan estimulante como ha sido". "A mí me parece que la verdad es un programa que saca lo mejor de cada uno. Yo no he visto ni un solo valor negativo en este programa, ni uno solo. El compañerismo, el esfuerzo, el trabajo, es positivo. No conozco ningún programa que pueda llegar a tener esos niveles de positivismo" afirma.

"Mar me ha sorprendido de la fuerza mental que tiene. Tiene un poder único, o sea, ha hecho cosas que un profesional, haciendo lo que ella hacía, no lo haría mejor y eso simplemente porque hay una fuerza de voluntad tremenda. Ha hecho cosas artísticas muy complicadas, complicadísimas de hacer y sin embargo, la subes a un escenario y no lo hubiese hecho mejor un profesional especializado en esa actividad" ha apuntado, rindiéndose al talento de Mar.

Como reconoce la modelo, "no he tenido una vida fácil" y esto ha sido una manera de demostrarse a sí misma -y al resto del mundo- que es capaz de lo que se proponga: "La vida en mi caso me sube y me baja constantemente. Expuesta a los medios y en la profesión que tengo* Mi vida nunca ha sido fácil y ha sido como un poco como el programa. Hay momentos donde crees que vas a ganar y no ganas, hay momentos donde no te lo esperas y ganas. En ese sentido, estoy acostumbrada a no tener una vida fácil. Se me ha metido mucha caña" confiesa

Prueba de paternidad

Sin ganas de hablar de su batalla judicial con Ivonne Reyes por la paternidad de su hijo Alejandro, Pepe ha preferido no 'mojarse' sobre la decisión de Bertín Osborne de pedir las pruebas de ADN a Gabriela Guillén para comprobar que el bebé es suyo. "Esa es una pregunta más difícil que las pruebas de 'El Desafío" ha bromeado, evitando confirmar si apoya al cantante.