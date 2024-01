Tras dejar claro la semana pasada que no quiere ser padre y que no piensa ejercer como tal con el hijo de Gabriela Guillén aunque las pruebas de paternidad demuestren que es suyo, Bertín Osborne ha vuelto a hablar en exclusiva para la revista ¡Hola! y ha revelado cómo se enteró del nacimiento del pequeño.

Aunque se ha especulado con que el cantante habría llamado a su examiga especial y ésta no le habría cogido el teléfono porque no quiere ni oír hablar de él -tan dolida está que habría decidido que no piensa someter a su bebé a las pruebas de ADN porque no quiere nada del presentador- ahora él mismo asegura que no es verdad y confiesa que no ha hablado con la fisioterapeuta ni ha intentado ponerse en contacto con ella tras su maternidad.

Tal y como ha contado a ¡Hola!, no se enteró del nacimiento de su hijo por Gabriela, sino por un amigo en común, y lo hizo al día siguiente de que el niño llegase al mundo, el 1 de enero. Sin duda, una prueba de que su relación está completamente rota y ni siquiera una noticia como su presunta paternidad ha servido para acercar posturas con la paraguaya.

Además, Bertín confiesa que diez días después de que Gaby diese a luz todavía no ha hablado con ella, aunque ha asegurado que le desea todo lo mejor antes de dejar claro que no tiene nada más que decir sobre este tema.

Norma Duval rompe su silencio

Los apoyos y las críticas a Bertín Osborne tras su negación a ejercer de padre presente con el hijo de Gabriella Guillén no dejan de sucederse. En esta ocasión ha sido su íntima amiga, Norma Duval, la que se ha pronunciado al respecto dejando claro que al cantante. "Eso es una cosa muy personal, yo a Bertín le quiero mucho, es mi amigo y es un señor. Ya se verá en el futuro lo que tenga que pasar" comentaba cuando le preguntaban por él.

Aunque la ex vedette asegura que ha estado fuera de España y no ha popdio ver nada sobre el comunicado que ha enviado Gabriela Guillén, Norma prefiere no entrar en la decisión que ha tomado su amigo de no ejercer de padre: "Es que eso es una cosa muy personal. Quién somos nosotros para opinar de la vida de los demás. Cada uno lleva su vida, cada uno es muy libre de decidir lo que quiere hacer con su vida, yo a Bertín le quiero mucho y es mi amigo y siempre le voy a tener mucho cariño, siempre voy a estar de acuerdo con lo que él decida. Es una persona coherente y hará lo que él diga. Ella igual, no me meto en la vida de nadie" sentenciaba al respecto.

Retomando poco a poco la rutina después de las vacaciones de Navidad, Norma también reconocía que se había enterado tarde del fallecimiento del Arévalo: "Me enteré tarde, mucha pena. Es una lástima, buena persona, nunca hemos trabajado juntos, pero erauna gran persona". Siempre muy discreta, Norma tampoco quiere opinar sobre lo ocurrido con Malena Gracia y la familia de Arévalo en el tanatorio.