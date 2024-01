El niño es rubio rubísimo. Y su madre morena a más no poder. ¿Parecidos razonables? El tiempo lo dirá. Después de asegurar por activa y por pasiva que no quería saber nada de los medios de comunicación y que no pensaba sentarse en un plató de televisión para hablar de Bertín Osborne y de su reciente maternidad, Gabriela Guillén ha cambiado de opinión y ha sido la estrella del programa de '¡De viernes!'.

En él, la paraguaya ha hablado de su parto, de Bertín y de cómo empezaron ambos la relación: "Yo nunca pensé que llegáramos a tener una relación porque él no me gustaba, aunque me enamoré después y le he querido mucho, y él a mí porque me lo decía".

Su hijo

“¿Cómo se llama?”. Así de directo ha sido Santi Acosta, el presentador del programa. ¿La respuesta? Ninguna. "Me reservo el dato por la intimidad del menor, no lo puedo desvelar". Eso sí, dejaba muy claro que "no se llamaba Bertín".

Programa de 'De viernes' en Telecinco este viernes 19 de enero a las 22.00 horas con Gabriela Guillén como invitada estrella

Las declaraciones que han hecho estallar a Guillén

Su relación está completamente rota desde el pasado verano y después de salir a la luz que pensaba pedir las pruebas de paternidad a Gabriela cuando naciese su hijo, Bertín dio un paso más y 3 días después de la llegada al mundo del bebé protagonizaba la portada de '¡Hola!' dejando claro que no quiere volver a ser padre y no piensa ejercer como tal.

Unas declaraciones que han hecho estallar a la paraguaya, que tras asegurar que no quiere saber absolutamente nada del artista ha decicido romper su silencio y revelar, por fin, la verdadera cara del que mantiene que es el padre de su pequeño.