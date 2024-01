Tras dejar claro la semana pasada que no quiere ser padre y que no piensa ejercer como tal con el hijo de Gabriela Guillén aunque las pruebas de paternidad demuestren que es suyo, Bertín Osborne ha vuelto a convertirse en noticia tras contagiarse de COVID, algo que le ha obligado a suspender sus útlimos conciertos.

Los apoyos y las críticas a Bertín Osborne tras su negación a ejercer de padre presente con el hijo de Gabriella Guillén no dejan de sucederse. Una de ellas ha sido su ex mujer Fabiola Martínez, que reaparecido ante las cámaras. Esta vez no ha sido en Madrid, ha sido en Sevilla, en la 'We love flamenco'.

Le hemos preguntado por la situación en la que se encuentra el presentador de televisión, pero lo cierto es que no ha querido desvelar ningún detalles después de saber que ha estado en la cama durante todos estos días tras contagiarse de Covid.

Fabiola nos ha dejado claro que no va a hablar de Bertín Osborne ni tampoco de su estado de salud tras haber estado en la cama por Covid-19: "Si lo supiera tampoco te lo diría porque iría en contra de lo que te he dicho, no sé nada... no es que no sepa, es que no voy a hablar".

Feliz e ilusionada

Además, la venezolana nos asegura que "estoy feliz, muy bien, ilusionada, look nuevo, planes, proyectos" y que tiene la puerta abierta al amor: "El corazoncito abierto" aunque descarta vivir la feria de abril enamorada: "Vestida de flamenca seguramente, ahora, con un adorno al lado no, seguramente no, con otros complementos".

La que fuera mujer del cantante no va a hablar de aspectos que desconoce porque "incomoda es que llegas a los sitios y te preguntan cosas de las que no tengo respuesta, no tengo información, que toda tu vida se limite, en cuanto a medios, a chivarte de otras cosas de las que no tengo información, es como ridículo".

Norma Duval rompe su silencio

El cantante también ha recibido los ánimos de su íntima amiga Norma Duval. "Eso es una cosa muy personal, yo a Bertín le quiero mucho, es mi amigo y es un señor. Ya se verá en el futuro lo que tenga que pasar" comentaba cuando le preguntaban por él.

Aunque la ex vedette asegura que ha estado fuera de España y no ha popdio ver nada sobre el comunicado que ha enviado Gabriela Guillén, Norma prefiere no entrar en la decisión que ha tomado su amigo de no ejercer de padre: "Es que eso es una cosa muy personal. Quién somos nosotros para opinar de la vida de los demás. Cada uno lleva su vida, cada uno es muy libre de decidir lo que quiere hacer con su vida, yo a Bertín le quiero mucho y es mi amigo y siempre le voy a tener mucho cariño, siempre voy a estar de acuerdo con lo que él decida. Es una persona coherente y hará lo que él diga. Ella igual, no me meto en la vida de nadie" sentenciaba al respecto.

Retomando poco a poco la rutina después de las vacaciones de Navidad, Norma también reconocía que se había enterado tarde del fallecimiento del Arévalo: "Me enteré tarde, mucha pena. Es una lástima, buena persona, nunca hemos trabajado juntos, pero erauna gran persona". Siempre muy discreta, Norma tampoco quiere opinar sobre lo ocurrido con Malena Gracia y la familia de Arévalo en el tanatorio.