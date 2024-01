Fabiola Martínez es una de las grandes protagonistas del día tras sus imágenes en portada de la revista 'Diez Minutos' en actitud cómplice y cercana en la noche madrileña con un hombre llamado Nacho, con el que dio un romántico paseo hasta su casa tras cenar juntos en un conocido restaurante.

A pesar de que se ha especulado con que podría haber comenzado su amistad con este empresario divorciado -CEO de una importante empresa de interiorismo- la pasada primavera, y que en el programa de Federico Jiménez Losantos en 'EsRadio' han asegurado que él está ilusionado con la ex de Bertín Osborne y la estaría cortejando y conquistando 'a fuego lento', la venezolana no ha tardado en salir al paso de estas informaciones para negar que esté de nuevo enamorada.

"No tengo nada con ese chico y, ahora, os digo una cosa. Me vais a espantar a todos porque con esta publicidad que me hacéis es que no se va a querer acercar nadie" ha bromeado, desmintiendo así su ilusión con el hombre con el que ha sido pillada tan cómplice.