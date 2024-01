Desaparece y aparece. Aparece y vuelve a desaparecer. Así cada poco tiempo. Lo cierto es que casi nadie se habría enterado de la "desaparición" de Cristina Pedroche si la propia Cristina Pedroche no lo hubiera dicho: "Ah, ¿pero se había ido?", ironizan algunos de sus haters, la mayoría, mujeres. Y a partir de ahí, una lluvia de críticas han llenado las redes sociales de la presentadora en torno a estas desconexiones que, según ella, "necesito para cuidar mi salud mental alejándome de lo que me hace daño".

Las respuestas de la gente

"Ahora poco a poco, con precaución, iré volviendo", escribe como apoyo de su vídeo, en el que aparece meditando para "cuaderme también por dentro", plantea a modo de revulsivo para la gente que quiera seguir sus consejos. Se trata de una de sus respiraciones favoritas y, al parecer, "la que más me ayuda cuando estoy nerviosa".

Y claro, se ha liado parda. Estas son algunas de las reacciones de sus seguidores -y haters- a consecuencia de este último reel:

"Siempre te pasa lo mismo, te expones y luego de baja por depresión. No entiendo por qué sigues mostrándote tanto".

"Si es lo mismo que haces y dices todos los santos años... te ríes de nosotros. Antes te apoyaba pero ahora ya es de risa".

"Aburres, siempre desapareces el día 2 para cuidarte... todo un show por contrato".

"Esta chica cada día está peor".

"Cuando no abres la boca estás más guapa"

"Aburres"

"Te expones y tú misma te tiras por tierra, mejor tierra que no agua, que escasea, ya sabes... no tengas piscina"

Por supuesto, no todo son críticas. Hay quienes la apoyan y defienden -y mucho- y recomiendan a quienes la critican tanto que "no la sigan"... y se acabó el problema. En realidad, razón tienen tanto los que aconsejan que "no sigas a quien no te gusta" tanto como quienes critican porque "si se exponen para lo bueno, también tienen que aguantar lo malo". Eso sí, la falta de educación, a menudo, brilla pero por su ausencia.

Su parto

Aunque muchas madres coinciden en señalar que "parece que solo ha parido ella", su experiencia personal a la hora de dar a luz ha recorrido todo el país porque ella misma se ha encargado de difundirlo con mucho amor y a modo de ayuda para quien pueda servirle su episodio.

Hasta a Pablo Motos le mostró el vídeo de su parto: "Hemos acabado llorando los dos, otra cosa que nos une". Un momento en el que "me sentí tan empoderada, tan fuerte, tan en control de lo que estaba pasando...".