Desaparece y aparece. Aparece y vuelve a desaparecer. Así cada poco tiempo. En esta ocasión, no nos habríamos enterado de su desaparición si ella misma no lo hubiera dicho en sus redes sociales: "Siento haber estado desaparecida... pero lo necesitaba". Hablamos de Cristina Pedroche, cuya exposición pública en Internet le pasa factura de vez en cuando, lo que le lleva a desconectar para volver a hacerlo poco después con nuevos métodos. "Ah, ¿pero se había ido?", ironizan algunos de sus haters, la mayoría, mujeres.

El último, con vídeo incluido, es una sesión rápida de cinco minutos de respiración: "Uno de los propósitos que me he marcado este año es cuidar más de mi salud mental alejándome de lo que me hace daño y disfrutando más de lo que me da paz. En eso he estado estos días".

"Ahora poco a poco, con precaución, iré volviendo", escribe como apoyo de su vídeo, en el que aparece meditando para "cuaderme también por dentro", plantea a modo de revulsivo para la gente que quiera seguir sus consejos. Se trata de una de sus respiraciones favoritas y, al parecer, "la que más me ayuda cuando estoy nerviosa".

Su parto

Aunque muchas madres coinciden en señalar que "parece que solo ha parido ella", su experiencia personal a la hora de dar a luz ha recorrido todo el país porque ella misma se ha encargado de difundirlo con mucho amor y a modo de ayuda para quien pueda servirle su episodio.

Hasta a Pablo Motos le mostró el vídeo de su parto: "Hemos acabado llorando los dos, otra cosa que nos une". Un momento en el que "me sentí tan empoderada, tan fuerte, tan en control de lo que estaba pasando...".