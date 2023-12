Muy aplaudida en redes sociales tras mostrar la realidad del postparto, Cristina Pedroche habla de esta nueva etapa con su hija Laia en casa. La presentadora de televisión ha aparecido con una sonrisa en su rostro y ha hablado de todo sin tapujos, confesando que no está pasando por uno de sus mejores momentos emocionales.

Tras el estreno de los nuevos programas de 'Password', Cristina ha explicado que este formato "ha supuesto un paso adelante" en su carrera puesto que "llevaba años queriendo tener mi programa" y este es perfecto porque "me gusta estar en contacto con la gente".

Sin más dilaciones, Sonsoles Ónega le preguntaba por su estado actual y la invitada se abría en canal confesando que "estoy llorando todos los días" porque "es un viaje" que todavía está asimilando porque "hace dos meses nació mi hija, pero yo también como madre y me tengo que descubrir".

Cristina no ha querido confundir con sus declaraciones y ha dejado claro que "veo a mi hija y me muero de amor, es perfecta, pero de repente me pongo a llorar y no sé porqué, me hago pequeña". Y es que este camino de la maternidad "tiene muchas luces, pero también muchas sombras" a pesar de toda la preparación que ha tenido para el parto y postparto.

"Todo me da pena, pero estoy feliz"

En cuanto a cuáles son sus miedos en estos momentos, la colaboradora de televisión desvelaba que "me da miedo que le pase algo, pero en general, no sé... me da pena, todo me da pena, pero estoy feliz".

Además, ha hablado de la faceta de padre de Dabiz Muñoz y ha confesado que "se le cae la baba" con Laia porque "se parece bastante a él"... una estampa que la tiene loca de amor: "Si yo estaba enamorada de él, ahora más porque le veo como se le cae la baba con mi hija".

Cristina también ha hablado del parto y ha desvelado que "fue todo perfecto" porque "me sentí empoderada, animal, mamífera, increíble". Sorprendentemente, eligió dar a luz sin epidural porque "quería sentirlo todo y noté todas las fases del parto" tanto es así que hubo un momento en el que "le dije a Dabiz 'me voy a morir, no puedo más' y sonreí porque pensé 'ya está, ya lo he hecho'".

Por último, la presentadora también ha hablado de las próximas Campanadas y ha asegurado que "el vestido lo estoy haciendo" y que nos va a sorprender porque "es mi décimo aniversario dando las Campanadas y va a ser especial" ya que "soy otra Pedroche".