Termina 2023 y Chenoa sigue dando titulares. Su ruptura con Miguel Sánchez Encinas ha sido sonada y como ocurre con cada separación, se suceden un montón de rumores alrededor hasta que la noticia muere o uno de los protagonistas habla.

Las causas, las reacciones, quién dio el primer paso, las reconciliaciones, los cuernos... ahora toca el turno de las segundas oportunidades

Cheno no quiere volver

La revista Pronto lo confirma: Chenoa le ha negado una segunda oportunidad a su marido. Al parecer, el médico intentó volver con la cantante pero la operación está tan volcada con su profesión que ha decidido decir "no" al que todavía es su marido. Sánchez Encinas se encuentra destrozado por la separación a pesar de que la convivencia entre ellos iba muy mal desde hace tiempo.

David Bisbal

"Estuvo, está y estará siempre enamorada de David Bisbal". Y se ha quedado más ancho que largo. El padre biológico de Chenoa, José Carlos Corradini, se ha pronunciado en el programa de televisión "Socialité" sobre la ruptura de la cantante con el cirujano Miguel Sánchez Encinas.

Aunque padre e hija no gozan de buena relación, es más, se llevan fatal, él ha querido valorar la separación y admite que "no me sorprende nada de nada". A su juicio, lo único que ella buscaba era "escalar niveles sociales y para ello necesitaba a alguien con apellidos que encontró en el médico".