"Estuvo, está y estará siempre enamorada de David Bisbal". Y se ha quedado más ancho que largo. El padre biológico de Chenoa, José Carlos Corradini, se ha pronunciado en el programa de televisión "Socialité" sobre la ruptura de la cantante con el cirujano Miguel Sánchez Encinas.

Aunque padre e hija no gozan de buena relación, es más, se llevan fatal, él ha querido valorar la separación y admite que "no me sorprende nada de nada". A su juicio, lo único que ella buscaba era "escalar niveles sociales y para ello necesitaba a alguien con apellidos que encontró en el médico".

¿Por qué acabó todo con Bisbal realmente?

Según el padre de Chenoa, los seres queridos de "Laura le metieron en la cabeza que Bisbal le ponía los cuernos", motivo por el que, según Corradini, "él no pudo más y sus caminos se separaron".

Año y medio de casados

Fue un 17 de junio de 2022 cuando Chenoa dio el "sí quiero" a Miguel Sánchez Encinas, un prestigioso cirujano con el que se casó y sobre el que vuela ahora la palabra SE-PA-RA-CIÓN. Pese a la popularidad de la cantante, él siempre se ha mantenido alejado de los focos. Encinas es un médico especialista en urología, que trabaja como responsable de esta especialidad en la Clínica Ruber Internacional de Madrid y es jefe del servicio Urología Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Además, es profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Salus de la Universidad Rey Juan Carlos hasta el punto de estar incluido en la lista Forbes entre los 100 mejores médicos de España por especialidades.