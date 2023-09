Malú volvió a dejar a todo el mundo boquiabierto hace unos días con el lanzamiento de su nueva canción. 'Ausente' vio la luz como una canción de desamor en la que muchos leyeron mensajes con segundas hacia su expareja, Albert Rivera, después de que ambos hicieran pública su ruptura.

Ahora, la artista volverá a ocupar su silla en La Voz y compartirá plató de nuevo con sus compañeros de profesión. En esta edición le acompañarán de nuevo Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi y entre todos intentarán hacerse con los mejores talentos vocales a partir del 15 de septiembre.

Los coaches han estado haciendo promoción de su programa y han desvelado algunas de las sorpresas con las que intentarán dejar boquiabierto a su público. Esta temporada llegará el "súper bloqueo", una nueva estrategia por medio de la que cada coach podrá bloquear a su compañero cuando ya esté dado la vuelta para hacerse con el concursante.

La competitividad entre los cantantes, aunque trae buen rollo, a veces genera algún que otro roce. Sin embargo, algunas de las anécdotas que han compartido demuestran que no es oro todo lo que reluce. Durante su visita al programa de Sonsoles Ónega 'Y Ahora Sonsoles', Malú reveló que una vez se enfadó "formalmente" con uno de sus compañeros. Resulta que el colega de profesión al que hacía referencia no era otro que Pablo López, que en ese momento estaba sentado a su lado.

"¿Por qué? Si tiene cara de bueno", preguntó la presentadora, a lo que López contestó: "Por eso". Malú pasó a explicar cuál había sido el motivo de ese enfado: "Había un día que no me dejaba respirar. Me bloqueaba, me rebloqueaba... Vamos, me bloqueó hasta en Whatsapp". Esta respuesta de la cantante provocó la risa de la presentadora y los compañeros de plató ante tan curiosa anécdota.

Poco a poco, Sonsoles Ónega va ganando peso en las tardes de Antena 3. Y es que 'Y ahora Sonsoles' ha ampliado su duración a un total de dos horas. El espacio arrancaba hasta ahora en torno a las 18:30 horas, pero desde el pasado martes comienza a las 18:00 para despedirse a las 20:00 horas y cederle el testigo a 'Pasapalabra'.