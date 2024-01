Es una estafa conocida, sin embargo, los ciudadanos no dejan de picar. Es el conocido timo de la llamada perdida, un engaño que provoca que el receptor de la llamada acabe pagando más por su factura telefónica. Los autores del delito realizan una llamada perdida de un solo tono de modo que, si no la recibes en el momento o no estás seguro de haber escuchado bien -si estás en la calle- no sabes si han llamado de verdad o solo ha sido un toque.

En cualquier caso, la clave no es tanto la llamada perdida en sí -puede ser alguien que se haya equivocado- como el prefijo del número que te llama. Estos son los prefijos a los que no hay devolver la llamada perdida: 355: procedente de Albania 225: procedente de Costa de Marfil 233: procedente de Ghana 234: procedente de Nigeria Si el receptor devuelve la llamada, le será cobrada una tarifa especial, de la que el delincuente se lleva una parte. Otro de la DGT En la actualidad, con el constante uso que le damos a los teléfonos móviles estamos acostumbrados a realizar casi cualquier trámite y gestión de manera telemática. No obstante, esto también tiene su lado negativo: las estafas y timos a los que estamos expuestos también se han modernizado. La DGT ha querido advertir de una forma de phishing que se está dando últimamente, y te contamos todo lo que debes saber a continuación. Si has tenido la mala suerte de ser multado recientemente o crees que has podido cometer una infracción y estás a la espera de que te llegue un boletín, debes saber que la DGT solamente tiene una manera de enviar sus multas, y es a través de correo certificado o, en caso de haberlo solicitado, a través de la Dirección Electrónica Vial. Por lo tanto, si has recibido una supuesta multa a través de un SMS o de un correo electrónico, debes saber que puede tratarse de un caso de phishing (una estafa online para conseguir tus datos o tu dinero), por lo que debes andarte con cuidado. La mejor recomendación que te da la DGT es que evites abrir estos correos o mensajes.