El timo de la rueda no tiene nada que ver con una rueda de coche ni con la automoción. La Guardia Civil ha alertado de una nueva estafa a través de su Twitter con el objetivo de que no se vuelva a repetir la situación ni el número de víctimas se incremente. En concreto, esta estafa se basa en la captación de personas para asistir a reuniones donde se les prometen beneficios económicos si aportan una cantidad de dinero. Los organizadores tranquilizan a los asistentes asegurando que no perderán la inversión, ya que se va a invertir en un depósito seguro y legal.

Los estafadores utilizan una lista con apodos y números correlativos, asignados una sola vez, donde los dirigentes siempre están en los primeros lugares. Siguiendo el orden de la lista, se distribuyen los supuestos beneficios, favoreciendo a los dirigentes y sus familiares. En la mayoría de los casos, explica la Guardia Civil, "las víctimas no reciben beneficios ni recuperan su dinero" y al reclamar los promotores ponen excusas para evitar devolverlo. Una estafa piramidal en toda regla que sólo beneficia a los promotores y que ya está investigando y en sobreaviso la Guardia Civil. El botón rojo Otra estafa que está calando mucho, sobre todo, entre jubilados, es la del 'timo del botón rojo', y los agentes de seguridad advierten del peligro que puede suponer, sobre todo para las personas mayores, habituales de este servicio. Muchos jubilados y jubiladas disponen en su vivienda de un dispositivo para avisar a los servicios de emergencia, que funciona a través de un botón rojo para pedir ayuda en caso de alarma. Según apuntan las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, estos timadores están haciéndose pasar por trabajadores del servicio de teleasistencia del 112 para robar información personal y financiera.