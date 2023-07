Cuidar la piel es indispensable no sólo por razones estéticas, sino también para protegerla de agentes patógenos, atmosféricos y sustancias nocivas. Cada día dedicamos tiempo a nuestra rutina de belleza. Nos desmaquillamos, nos aplicamos cremas específicas en la cara y el cuerpo, cuidamos la belleza de nuestro cabello. Pero hay una parte del cuerpo que a menudo descuidamos y que, en cambio, necesita unos cuidados adecuados.

En verano, sacamos las sandalias, los tejidos ligeros y las prendas que dejan al descubierto nuestras piernas y brazos. Los pies siempre están en primer plano. Los cuidamos a menudo, mejoramos su aspecto aplicando esmalte en las uñas y nos ocupamos de los talones agrietados. Cuántas veces te miras al espejo y ves tus codos y rodillas ennegrecidos y agrietados. Son las partes del cuerpo que a menudo olvidamos cuidar.

Un problema feo y antiestético que además puede avergonzarte. Si no padeces ninguna enfermedad en particular (psoriasis, dermatitis, etc.), puedes intentar solucionar el problema utilizando algunos remedios naturales.

Pero, ¿por qué se oscurecen los codos y las rodillas? Estas zonas del cuerpo se estiran constantemente, se doblan y son puntos de apoyo. Se dice que la acumulación de células muertas e impurezas son las principales causas. Pero también una mala hidratación y una dieta incorrecta podrían ser factores que no hay que subestimar.

Para intentar solucionar el problema, puedes utilizar bicarbonato sódico. Es el exfoliante casero por excelencia. Basta con crear una especie de crema añadiendo unas gotas de agua tibia y masajear. No tengas miedo a frotar, estas partes del cuerpo son muy resistentes. El bicarbonato no sólo elimina las células muertas sino que también tiene un poder blanqueador. Por supuesto, repite la operación varias veces a la semana.

Exfoliar, hidratar y nutrir

La avena también sería un exfoliante muy eficaz. Basta con mezclarla con leche y aplicar la mezcla en codos y rodillas. Frota y aclara. Esta mezcla podría ayudarte a eliminar las manchas oscuras.

Por supuesto, después del exfoliante, debes aplicar una crema hidratante. Adiós a las rodillas y codos oscuros, agrietados y ásperos también utilizando aceite de oliva. Su poder altamente hidratante evita que la piel se reseque. Extiéndelo sobre rodillas y codos, aplicando un suave masaje.

Por último, una crema de caléndula puede ser uno de los mejores remedios para hidratar y suavizar la piel. Además de ser un excelente calmante, tendría la capacidad de curar pequeños cortes, grietas y calmar irritaciones. El alivio será inmediato.