Regantes de Toro defienden su "derecho" a recibir la máxima dotación de agua

Los canales Toro-Zamora y San José exigirán a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la máxima dotación de agua que les corresponde "por derecho" para la nueva campaña de riego.

Así lo han confirmado los presidentes del canal de San José, Roberto Arias, y del Toro-Zamora, Pedro Pablo Ballesteros, quienes recordaron que la junta de explotación del sistema Pisuerga-Bajo Duero volverá a reunirse el 10 de abril y que todas las comunidades de riego harán un frente común para exigir la máxima dotación de agua, fijada en 6.000 metros cúbicos por hectárea, 1.000 más que la última propuesta planteada por los regantes, mientras que la oferta de la CHD establecía el límite en 4.500.

Destacó Arias que la reclamación de la máxima dotación para la campaña se fundamenta en que la CHD "debe adoptar medidas" para garantizar que los canales dispongan de agua para garantizar el riego de las parcelas cultivadas por sus comuneros.

En este punto, Arias reconoció que la campaña se presenta "algo mejor" que en las últimas temporadas, aunque considera que la CHD debe atender la petición sobre la máxima dotación de agua para garantizar el riego. Además, precisó que los agricultores han vuelto a demostrar su "responsabilidad" con la siembra mayoritaria de cereal y girasol, cultivos que requieren menos riego.

No obstante, precisó que algunos agricultores, "bajo su responsabilidad", han optado por sembrar maíz y patatas, cultivos para los que no está garantizado el "ciclo completo" si la comunidad agota la dotación asignada, ya que el canal de San José, al no estar modernizado, precisa más agua porque sigue regando por inundación en la inmensa mayoría de parcelas.

Por su parte, el presidente del canal Toro-Zamora aseguró que todas las comunidades de regantes del Pisuerga-Bajo Duero "mantendremos la misma línea" a la hora reclamar a la CHD la máxima dotación de agua. No obstante, matizó que "el caballo de batalla" del sistema es que la CHD "solo pone sobre la mesa el gasto de agua de los canales, pero no informa sobre el resto de concesionales".

Reconcentración parcelaria

La concentración parcelaria de la zona del canal de San José entre Zamora y Villaralbo podría estar concluida "sobre el papel" a finales de año, después que la Dirección General de Desarrollo Rural de la consejería de Agricultura de la Junta haya sometido a información pública la aprobación de las bases definitivas del proceso en el sector I de la infraestructura de riego.

El presidente del canal, confía en que a finales de septiembre se presenten las fincas resultantes de la reconcentración parcelaria y que, tras la resolución de las posibles alegaciones que puedan presentar los afectados, se plasmen sobre el papel a finales de año.

La resolución de la aprobación de las bases definitivas y los avisos están disponibles en todas las entidades locales incluidas en la zona de concentración parcelaria. No obstante, la documentación íntegra para su consulta ha sido depositada en el municipio de Villaralbo por la ser la entidad local con más superficie afectada por la redistribución de fincas.

Por otra parte, Arias resaltó que, aunque se han aprobado las bases del proceso de reconcentración parcelaria del sector I, entre Zamora y Villaralbo, de forma paralela "se está trabajando" en los otros dos sectores para dar un impulso definitivo al proyecto de modernización.

