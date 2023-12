"Mi padre escribió el libro como un manuscrito, con papel y boli, y así es como lo he retratado en la portada. En ella se muestra el proceso detrás de la obra". Estas son palabras de Juan Gitrama, autor de la portada del libro de su padre, Virgilio Gitrama: "Poemas de brocha gorda", presentado hace unos días en la Casa de Cultura. Las ilustraciones de los libros son tan importantes como los propios escritos, ya que, con ellos, se puede mostrar toda la esencia que la narrativa contiene. "La portada es una parte muy importante del libro; creo que el primer juicio que hacemos de cualquier obra es precisamente por su portada", indicó el autor de ella. La creación de la portada no es un proceso rápido, ya que implica mucha responsabilidad. "Crear la portada implica la responsabilidad de reflejar físicamente el espíritu de la obra, de no engañar al lector sobre lo que va a encontrar", manifiesta Juan Gitrama

Concretamente, en la portada del poemario se puede ver la figura de su padre en pleno proceso de creación de la obra, escribiendo en un papel; pero, si se desengrana de forma más técnica, desde el sentido artístico, se puede observar como es una ilustración "simple, directa y sin artificios", detalla Gitrama, que manifiesta que estéticamente buscaban hacer algo sutil, que no impactará en exceso, ni que diera ideas erróneas del contenido de la obra. "El carácter crítico de las coplas de carnaval en Toro lo impregno en mis poemas, pero menos asalvajado" Además, el artista no sólo ha creado la portada, en el interior del poemario también se encuentra otra ilustración suya, para introducir el bloque bibliográfico. Esta pintura muestra un retrato de su padre en el hospital, tras sufrir un infarto hace unos años, algo que se representa escrito en el primer poema del bloque. "Es una pintura de una fuerza tremenda y refleja la decadencia del ser humano y cuando resurge", señala Virgilio Gitrama. Pintura acrílica, al óleo, acuarela, pastel … Existen muchas técnicas artísticas y cada ilustrador tiene su favorita, con la que se siente más cómodo. Juan afirma que su técnica favorita es el óleo, ya que lleva, prácticamente, empleando esta técnica desde que empezó a pintar; aunque, según afirma el artista, "desgraciadamente" esta técnica no es compatible con el mercado laboral actual. "Actualmente lo que se busca es la rapidez, la efectividad", manifiesta Gitrama. "Vichy" presenta "Poemas de brocha gorda", en la Casa de Cultura de Toro La narrativa del mundo editorial y el paso a técnicas digitalizadas La ilustración editorial puede definirse como los dibujos o imágenes que documentan el texto de un libro; es decir, aquellas ilustraciones que se pueden encontrar en los cuentos, novelas, poemarios, ensayos …, que están asociadas a las palabras que componen la narración. A través de estas imágenes se puede averiguar de lo que va a tratar el texto. A Gitrama siempre, incluso antes de este proyecto tan especial, le ha llamado la atención la ilustración editorial; el joven indica que ya ha realizado ilustraciones para otros libros y que le gustaría seguir haciéndolo, aunque sus proyectos actuales se basan en el "Concept art", "un trabajo que me apasiona y al que me gustaría dedicarme en un futuro cercano", indica Gitrama. ¿Qué es el "Concept Art"? Es una rama del arte visual y una disciplina que crea imágenes y diseños respondiendo a las diferentes problemáticas de una historia; es decir, pasar una idea o concepto a una imagen. Gitrama ya tuvo su primera exposición en Morales de Toro, siendo esta una especie de "despedida de los óleos", ya que, actualmente, como ya ha explicado, es muy difícil en el mundo laboral trabajar con este tipo de técnicas, por lo que ha tenido que ir centrándose en técnicas digitales.